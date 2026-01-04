На участке трассы М-7 между Казанью и Челнами ввели временные ограничения

Республика
4 января 2026  11:33

Из-за сложной дорожной обстановки на федеральной трассе М-7 «Волга» временно закрыто движение для грузового транспорта и автобусов на отрезке от Казани до Набережных Челнов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Ограничения носят временный характер и будут сняты после стабилизации погодных условий. В ведомстве рекомендуют по возможности отказаться от поездок, а тем, кто все же выезжает на дорогу, соблюдать осторожность, выбирать безопасную скорость и увеличивать дистанцию.

При возникновении экстренных ситуаций водителям советуют обращаться в дежурную часть ГАИ по телефону 5-333-888.

Напомним, ранее сообщалось о перекрытии трасс Казань — Оренбург (на участке до Альметьевска) и Казань — Ульяновск для движения автобусов и грузовиков. Кроме того, в республике введен план «Буран» для устранения последствий снегопадов.

