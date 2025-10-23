На выходных в Татарстане ожидается кратковременное улучшение погоды

23 октября 2025  18:30
Автор:
Владислав Косолапкин

В предстоящие выходные жителей Татарстана ждет небольшой подарок от природы — благодаря антициклону установится более сухая и ясная погода. Однако метеорологи предупреждают, что это улучшение продлится недолго.

В пятницу, 24 сентября, погоду в республике продолжит определять южный циклон. Сохранятся дожди — ночью в большинстве районов, днем местами. Возможны туманы в ночные и утренние часы. Температура воздуха составит ночью от 0 до +5°C, днем — от +4 до +9°C.

Антициклон принесет с собой спокойную сухую погоду, которая продержится большую часть субботы и воскресенья. Только в воскресенье вечером к западным районам республики подойдет атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди.

В ночные часы на выходных во время прояснений температура будет опускаться до +3...-2°C, а местами на востоке 26 октября возможны заморозки до -5°C. Днем воздух будет прогреваться до +5...+11°C.

Уже в понедельник и вторник, 27-28 октября, регион вновь окажется во власти атмосферных фронтов. Прогнозируются небольшие и умеренные дожди, хотя температура останется сравнительно высокой — от +6 до +11°C днем.

