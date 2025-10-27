Налоговые доходы Татарстана за 9 месяцев достигли 421 млрд рублей

За первые девять месяцев 2025 года собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Татарстана составили 421 млрд рублей. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов на совещании с руководителями финансовых органов.

Глава региона обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу, подчеркнув необходимость сохранения положительной динамики поступлений по всем источникам доходов. Особое внимание было уделено предстоящему исполнению бюджета следующего года, который запланирован со значительным дефицитом.

«Ситуация может быть непредсказуемой, и мы должны проработать любой сценарий», — заявил Минниханов, поручив разработать специальную программу по покрытию бюджетного дефицита.

В числе резервов доходной части бюджета Раис Татарстана выделил налоговую задолженность, составляющую 11,2 млрд рублей, требующую постоянного контроля. Также он обратил внимание на необходимость оценки последствий планируемых изменений в Налоговый кодекс РФ для экономики республики.

На фоне освоения 65% бюджетных средств Минниханов призвал обеспечить равномерное расходование средств до конца года, уделив особое внимание эффективному использованию федеральных трансфертов.