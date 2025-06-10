«Науруз» открылся ярким шествием по набережной Кабана

Артисты национальных театров мира прошли шествием по набережной озера Кабан

Стартовал фестиваль в понедельник, 9 июня, с яркого, красочного шествия. Представители национальных театров многих регионов России и разных стран мира прошли по набережной озера Кабан - от старого здания театра им. Г.Камала на ул. Татарстан до нового здания театра на ул. Хади Такташа. Театрализованное шествие под живую музыку в исполнении оркестра Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища и инструментального дуэта Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова вызвало интерес у казанцев и гостей нашего города, отдыхавших прекрасным летним вечером на набережной. Люди фотографировали актеров в национальных костюмах на камеры своих мобильных телефонов, здоровались, улыбались…

- Мы вообще-то футбольные болельщицы, знаем, что в Казани есть классный клуб «Рубин». Но вот сегодня увидели, что Казань - город театральный. Это здорово, что у вас проводится такой масштабный международный фестиваль, - не скрывали радостного удивления Ирина и Яна из Новосибирска, приехавшие в Казань в отпуск.

Во время шествия нам удалось познакомиться с актерами некоторых театров и даже с Тенью отца Гамлета из трагедии Шекспира в постановке театра кукол Janni Younge Productions из ЮАР. Кстати, многие участники уже не впервые на «Наурузе» и с радостью встречаются со своими знакомыми.

- Служу в Национальном театре с 1987 года, то есть уже почти 40 лет, и много поездил. В Казани на фестивале «Науруз» в пятый или шестой раз. Всегда с радостью сюда приезжаю. Могу сказать, что фестиваль год от года становится все красивее, мощнее, масштабнее. Сразу видно, что в Татарстане живет очень дружный, очень гостеприимный народ, у нас с татарами есть что-то общее, - рассказал актер Национального драматического театра им. П.В.Кучияк из Горно-Алтайска (Республика Алтай), заслуженный артист Российской Федерации Александр Майманов.

- Мы были на «Наурузе» 10 лет назад. Фестиваль развивается, в нем принимают участие национальные театры не только из тюркских стран, но и из Европы, Латинской Америки, Африки, и это замечательно! Очень интересно будет посмотреть не только спектакли своих коллег, но и увидеть, как Казань изменилась. Город стал более красивым, уютным, так приятно пройтись по набережной… - поделилась впечатлениями актриса Государственного молодежного театра «Учур» г. Бишкека (Кыргызстан) Индира Токтокожоева.

Фестиваль открылся премьерой Камаловского театра «Башмагым» («Башмачки»).

- Наш фестиваль не имеет аналогов. Конечно, почти в каждой республике есть свои национальные театральные фестивали, но «Науруз» - особенный, - рассказал художественный руководитель фестиваля «Науруз» Фарид Бикчантаев. - Фестиваль объединился с Ассоциацией национальных театров России, которая была основана под эгидой Национального драматического театра России (Александринского театра) в 2022 году по инициативе народного артиста РФ, президента Александринского театра Валерия Фокина. И он предложил в рамках «Науруза» провести специальную программу XI Международной театральной олимпиады. Мы увидим спектакли театров Бразилии, Греции, ЮАР, Турции. Это здорово, когда на сцене, в фойе можно услышать английскую, греческую, испанскую, башкирскую, чувашскую речь!

XVII международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» продлится до 23 июня. Свои спектакли на сценах казанских театров представят театры из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Бразилии, Греции, ЮАР, Турции, Колумбии. Россию на «Наурузе» представят театры из Адыгеи, Крыма, Татарстана, Хакасии, Чечни, Чувашии, Якутии, с Алтая. В рамках Международной театральной олимпиады спектакль «Литургия Zero» по роману Ф.М.Достоевского «Игрок» представит Национальный драматический театр России (Александринский театр) из Санкт-Петербурга.