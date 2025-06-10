«Науруз» открылся ярким шествием по набережной Кабана

Стартовал фестиваль в понедельник, 9 июня, с яркого, красочного шествия. Представители национальных театров многих регионов России и разных стран мира прошли по набережной озера Кабан - от старого здания театра им. Г.Камала на ул. Татарстан до нового здания театра на ул. Хади Такташа. Театрализованное шествие под живую музыку в исполнении оркестра Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища и инструментального дуэта Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова вызвало интерес у казанцев и гостей нашего города, отдыхавших прекрасным летним вечером на набережной. Люди фотографировали актеров в национальных костюмах на камеры своих мобильных телефонов, здоровались, улыбались…
- Мы вообще-то футбольные болельщицы, знаем, что в Казани есть классный клуб «Рубин». Но вот сегодня увидели, что Казань - город театральный. Это здорово, что у вас проводится такой масштабный международный фестиваль, - не скрывали радостного удивления Ирина и Яна из Новосибирска, приехавшие в Казань в отпуск.
Во время шествия нам удалось познакомиться с актерами некоторых театров и даже с Тенью отца Гамлета из трагедии Шекспира в постановке театра кукол Janni Younge Productions из ЮАР. Кстати, многие участники уже не впервые на «Наурузе» и с радостью встречаются со своими знакомыми.
- Служу в Национальном театре с 1987 года, то есть уже почти 40 лет, и много поездил. В Казани на фестивале «Науруз» в пятый или шестой раз. Всегда с радостью сюда приезжаю. Могу сказать, что фестиваль год от года становится все красивее, мощнее, масштабнее. Сразу видно, что в Татарстане живет очень дружный, очень гостеприимный народ, у нас с татарами есть что-то общее, - рассказал актер Национального драматического театра им. П.В.Кучияк из Горно-Алтайска (Республика Алтай), заслуженный артист Российской Федерации Александр Майманов.
- Мы были на «Наурузе» 10 лет назад. Фестиваль развивается, в нем принимают участие национальные театры не только из тюркских стран, но и из Европы, Латинской Америки, Африки, и это замечательно! Очень интересно будет посмотреть не только спектакли своих коллег, но и увидеть, как Казань изменилась. Город стал более красивым, уютным, так приятно пройтись по набережной… - поделилась впечатлениями актриса Государственного молодежного театра «Учур» г. Бишкека (Кыргызстан) Индира Токтокожоева.
Фестиваль открылся премьерой Камаловского театра «Башмагым» («Башмачки»).
- Наш фестиваль не имеет аналогов. Конечно, почти в каждой республике есть свои национальные театральные фестивали, но «Науруз» - особенный, - рассказал художественный руководитель фестиваля «Науруз» Фарид Бикчантаев. - Фестиваль объединился с Ассоциацией национальных театров России, которая была основана под эгидой Национального драматического театра России (Александринского театра) в 2022 году по инициативе народного артиста РФ, президента Александринского театра Валерия Фокина. И он предложил в рамках «Науруза» провести специальную программу XI Международной театральной олимпиады. Мы увидим спектакли театров Бразилии, Греции, ЮАР, Турции. Это здорово, когда на сцене, в фойе можно услышать английскую, греческую, испанскую, башкирскую, чувашскую речь!