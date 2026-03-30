«Нефтехимик» уступил «Авангарду» в четвертом матче серии, счет стал 3:1

news_top_970_100
Спорт
30 марта 2026  23:08

В Нижнекамске завершилась четвертая встреча 1/8 финала Кубка Гагарина между «Нефтехимиком» и «Авангардом». Омский клуб одержал победу со счетом 5:2 и упрочил преимущество в серии — теперь оно составляет 3:1.

Уже в стартовом отрезке гости забросили две безответные шайбы — отличились Волков и Окулов. Во втором периоде Волков оформил дубль, а после гола Точилкина в составе нижнекамцев Прохоркин вернул омичам преимущество в три шайбы. В заключительной трети матча Николай также отметился дублем, а хозяева смогли ответить лишь голом Белозерова.

Нефтехимики не сумели реализовать ни одного из четырех численных преимуществ. Пятая игра противостояния пройдет 1 апреля в Омске.

Кроме того, 31 марта, в Казани состоится пятый матч серии 1/8 финала между «Ак Барсом» и «Трактором». Казанская команда ведет в серии со счетом 3:1 и в случае победы выйдет в следующий раунд плей-офф.

news_right_column_240_400
Новости
