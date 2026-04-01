«Нефтехимик» уступил «Авангарду» в овертайме и завершил борьбу в Кубке Гагарина

1 апреля 2026  20:38

В Омске завершился пятый матч 1/8 финала плей-офф КХЛ. Хозяева одержали победу со счетом 4:3 в дополнительное время и выиграли серию — 4:1.

Счет открыл Василий Пономарев на четвертой минуте, но уже через четыре минуты Иван Николишин восстановил равновесие. Во втором периоде Булат Шафигуллин вывел гостей вперед, однако Константин Окулов вскоре вновь сравнял счет. В третьем периоде Андрей Белозеров — лучший бомбардир серии — сделал счет 3:2 в пользу «Нефтехимика». Однако за восемь секунд до финальной сирены Николай Прохоркин перевел игру в овертайм, где оформил дубль и принес победу «Авангарду».

Нижнекамцы завершили выступление в плей-офф. Омская команда вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Напомним, вчера «Ак Барс» тоже прошел в 1\4 Кубка Гагарина обыграв в домашнем матче «Трактор».

