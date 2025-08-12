Нижнекамский пенсионер лишился 4,8 млн рублей в результате телефонной аферы

12 августа 2025  23:36

63-летний житель Нижнекамска стал жертвой изощренного мошенничества, потеряв крупную сумму денег. Как сообщает местное УМВД, преступление началось с телефонного звонка от женщины, представившейся сотрудником «Энергосбыта». Она убедила пенсионера в необходимости замены водосчетчиков и выманила у него код из SMS.

Вскоре мужчине позвонил другой аферист, назвавшийся работником Роскомнадзора. Он убедил жертву, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали и оформили кредит. Под предлогом «защиты сбережений» мошенник заставил пенсионера перевести все деньги на «безопасный счет», включая средства, взятые в кредит и у знакомых.

Только после перевода 4,8 млн рублей мужчина осознал обман и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители напоминают: никогда не сообщайте посторонним коды из SMS и не переводите деньги по телефонным указаниям.

