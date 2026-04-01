«Нижнекамскнефтехим» выплатит компенсации пострадавшим и семьям погибших при пожаре

Предприятие объявило о размере компенсационных выплат в связи с трагедией, произошедшей 31 марта. Родственники погибших получат по 10 млн рублей вне зависимости от того, работали ли они на заводе. Компания также возьмет на себя все расходы на организацию похорон.

Госпитализированным пострадавшим, независимо от того, являются ли они сотрудниками предприятия или представителями других организаций, выплатят по 3 млн рублей. Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» компенсирует все затраты на последующую реабилитацию.

Выплаты начнутся со 2 апреля. В результате происшествия погибли три человека, в том числе один пожарный, пострадали 72 человека.