Новые правила техосмотра в Татарстане: что изменилось в 2025 году

Техосмотр (ТО) – обязательная проверка технического состояния автомобиля для выявления неисправностей. В 2025 году процедура претерпела изменения. Разбираемся, как теперь пройти ТО в Татарстане.
Как часто проходить техосмотр?
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Новые машины (до 4 лет) – освобождены от ТО.
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Авто 4–10 лет – раз в 2 года.
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Авто старше 10 лет – ежегодно.
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Такси, грузовики (от 3,5 т), автобусы – раз в год (первые 5 лет), затем – дважды в год.
Как проходит техосмотр?
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Документы: паспорт и ПТС/СТС.
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Проверка VIN и номеров кузова – при несоответствии ТО не пройден.
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Фотофиксация (до и после осмотра) с геолокацией.
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Проверка систем: тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины.
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Выдача диагностической карты (в электронном виде).
Особенности для грузовиков и автобусов
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Грузовики >3,5 т: ТО ежегодно (первые 5 лет), затем – дважды в год.
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Автобусы: с 2021 года обязателен инспектор ГИБДД. Заявку нужно подать за 5 дней.
Главные изменения 2025 года
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Введена электронная диагностическая карта, данные автоматически передаются в госсистему.
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Усилен контроль за поддельными документами.
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Упрощен мониторинг ТО для автопарков.
Теперь результаты техосмотра доступны онлайн, что исключает подделку и ускоряет процесс проверки.
По материалам «Татар-информ».