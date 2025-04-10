Новые правила техосмотра в Татарстане: что изменилось в 2025 году

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10 апреля 2025  09:18

Техосмотр (ТО) – обязательная проверка технического состояния автомобиля для выявления неисправностей. В 2025 году процедура претерпела изменения. Разбираемся, как теперь пройти ТО в Татарстане.

Как часто проходить техосмотр?

  • Новые машины (до 4 лет) – освобождены от ТО.

  • Авто 4–10 лет – раз в 2 года.

  • Авто старше 10 лет – ежегодно.

  • Такси, грузовики (от 3,5 т), автобусы – раз в год (первые 5 лет), затем – дважды в год.

Как проходит техосмотр?

  1. Документы: паспорт и ПТС/СТС.

  2. Проверка VIN и номеров кузова – при несоответствии ТО не пройден.

  3. Фотофиксация (до и после осмотра) с геолокацией.

  4. Проверка систем: тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины.

  5. Выдача диагностической карты (в электронном виде).

Особенности для грузовиков и автобусов

  • Грузовики >3,5 т: ТО ежегодно (первые 5 лет), затем – дважды в год.

  • Автобусы: с 2021 года обязателен инспектор ГИБДД. Заявку нужно подать за 5 дней.

Главные изменения 2025 года

  • Введена электронная диагностическая карта, данные автоматически передаются в госсистему.

  • Усилен контроль за поддельными документами.

  • Упрощен мониторинг ТО для автопарков.

Теперь результаты техосмотра доступны онлайн, что исключает подделку и ускоряет процесс проверки.

По материалам «Татар-информ».

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