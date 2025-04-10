Новые правила техосмотра в Татарстане: что изменилось в 2025 году

Техосмотр (ТО) – обязательная проверка технического состояния автомобиля для выявления неисправностей. В 2025 году процедура претерпела изменения. Разбираемся, как теперь пройти ТО в Татарстане.

Как часто проходить техосмотр?

Новые машины (до 4 лет) – освобождены от ТО.

Авто 4–10 лет – раз в 2 года.

Авто старше 10 лет – ежегодно.

Такси, грузовики (от 3,5 т), автобусы – раз в год (первые 5 лет), затем – дважды в год.

Как проходит техосмотр?

Документы: паспорт и ПТС/СТС. Проверка VIN и номеров кузова – при несоответствии ТО не пройден. Фотофиксация (до и после осмотра) с геолокацией. Проверка систем: тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины. Выдача диагностической карты (в электронном виде).

Особенности для грузовиков и автобусов

Грузовики >3,5 т : ТО ежегодно (первые 5 лет), затем – дважды в год.

Автобусы: с 2021 года обязателен инспектор ГИБДД. Заявку нужно подать за 5 дней.

Главные изменения 2025 года

Введена электронная диагностическая карта , данные автоматически передаются в госсистему.

Усилен контроль за поддельными документами.

Упрощен мониторинг ТО для автопарков.

Теперь результаты техосмотра доступны онлайн, что исключает подделку и ускоряет процесс проверки.

По материалам «Татар-информ».