Новый закон о животных: Татарстан ищет баланс между гуманностью и безопасностью

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замначальника ГУ ветеринарии Кабмина РТ Ильшат Гиниятуллин и начальник правового отдела ведомства Рустам Шаяхметов детально объяснили, почему действующая система не сработала и какие меры планируется принять в ближайшем будущем. Ключевым шагом станет новый региональный законопроект.

Почему система ОСВВ дала сбой

Ильшат Гиниятуллин прямо заявил: программа ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - возврат), основанная на федеральном законе «Об ответственном обращении с животными», не справляется с регулированием численности и не гарантирует безопасность людей. Главная причина - непредсказуемость поведения. Собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и, если они не проявили явной агрессии в приюте, возвращают в привычную среду обитания. Однако животное, спокойное в клетке, может вести себя иначе на улице, защищая территорию или объединяясь в стаю.

- Собака, любое животное, оно индивидуально, и мы не можем контролировать их особенности, - пояснил чиновник. - То есть они могут проявлять агрессию без мотивации, без причины.

Что изменит новый законопроект?

Новый законопроект, разработанный по поручению Кабинета министров Татарстана, призван дать региону конкретные инструменты для реагирования на кризисные ситуации. Его ключевым нововведением станет право правительства республики официально вводить режим экстренной ситуации на всей территории или в отдельных муниципалитетах. Это возможно при резком росте численности безнадзорных животных и учащении случаев нападения. Данная мера уже применяется в 13 регионах России.

Закон также легализует на региональном уровне не массовые отстрелы, а строго регламентированную процедуру эвтаназии в исключительных случаях. В документе будут прямо прописаны четкие основания для этого, ранее обозначенные Конституционным судом РФ. К ним относятся неизлечимое заболевание, опасное для других животных и человека; травма, несовместимая с жизнью; доказанная агрессия, повлекшая нападение на человека; агрессивное поведение, не поддающееся коррекции в приюте, а также невостребованность животного в условиях введенного режима экстренной ситуации.

Как уточнил Рустам Шаяхметов, эвтаназия может затрагивать около 5% отловленных животных. Кроме того, документ установит единые требования к пунктам временного содержания, что повысит контроль за деятельностью приютов.

Параллельно с ужесточением мер в отношении бездомных животных усиливается работа по учету домашних питомцев. С 2022 года в республике действуют обязательные регистрация и чипирование собак, и на сегодня зарегистрировано уже более 61 тысячи животных. Как отметил Рустам Шаяхметов, если животное зачипировано, то по данным чипа можно установить хозяина и в судебном порядке возложить на него расходы по содержанию в приюте. До конца 2025 года продолжается так называемый буферный период, когда владельцев лишь предупреждают о необходимости регистрации. Однако с 1 января 2026 года за отсутствие чипа у питомца будет выписываться штраф. Эта мера, по замыслу властей, должна сократить поток выбрасываемых на улицу животных и помочь находить нерадивых хозяев.

Контроль и финансирование

Представители ведомства признали, что тотальный контроль со стороны государства невозможен. Ключевую роль в обеспечении порядка, по их мнению, должны играть сами граждане.

- Самый лучший контроль - это контроль, который осуществляют сами граждане, - заявил Шаяхметов.

Он призвал жителей фиксировать на фото и видео случаи выгула потенциально опасных собак без намордника или нахождение животных на детских площадках и направлять эти материалы в полицию для установления владельца и привлечения его к ответственности.

В 2025 году на программу ОСВВ в Татарстане было выделено 102 млн рублей. В республике работают 17 приютов, способных единовременно принять 3,5 тысячи собак. За 11 месяцев 2025 года было отловлено около 8 тысяч животных.

Как мы видим, новый курс Татарстана - это попытка найти сложный баланс. С одной стороны, видим общую тенденцию на сохранение гуманного принципа пристройства и стерилизации. Но с другой - в правовое поле вводятся жесткие механизмы для защиты человеческой жизни и здоровья, когда профилактические меры оказываются недостаточными.

В то же время сторонники жестких мер уже обратились к властям республики. Председатель Союза отцов РТ Адель Загретдинов прямо связывает необходимость перемен с этой трагедией. В интервью журналистам он настаивает на изменении принципа работы служб:

- Необходимо ужесточить меры контроля. Родители должны иметь возможность в любой момент позвонить, например, на номер 112, и чтобы служба реагировала оперативно, а не задавала вопрос: «Собака уже напала?» Нельзя ждать, когда произойдет трагедия.

Он привел личный пример из жизни в Семиозерке, где стаи бродячих собак не дают спокойно выпустить ребенка на улицу. Когда он звонил в службы, ему задавали тот самый теперь уже риторический вопрос «Она вас укусила?!» «А надо ждать, пока укусит?» - возмущается общественник.

«Чипирование не дает никакой гарантии, что животное не будет нападать»

После гибели ребенка жители Васильево обратились к депутатам с требованием пересмотреть федеральный закон. Они выступают против возврата собак на улицы после чипирования и стерилизации, указывая на очевидные, но игнорируемые риски. Татарстанцы говорят, что безнадзорное животное, выпущенное на улицу, остается агрессивным.

Животные становятся дикими, а голод, особенно зимой, только усиливает их злобу. Они начинают охранять свою территорию, воспринимая людей как угрозу. Активисты против бродячих указывают на еще одну серьезную проблему - скорость размножения. Пока одну собаку отлавливают и стерилизуют, другие успевают принести потомство. В среднем в одном помете пять щенков, которые до своей стерилизации тоже могут дать приплод. Так и образуются многочисленные стаи. «Чипирование не дает никакой гарантии, что животное не будет нападать. Ведь мы стерилизуем собак, а не удаляем им зубы, которые они от голода пускают в наших детей», - отмечают местные жители в своем обращении.

С агрессивными бездомными собаками начнут активно бороться

Вчера на 17-м заседании Государственного Совета РТ приняли проект республиканского закона, регулирующего обращение с безнадзорными животными. Документ вносит изменения в уже действующий республиканский закон об обращении с животными.

Согласно принятому закону правительство Татарстана будет определять, при каких критериях ситуация с бездомными животными в республике признается экстраординарной, утвердит конкретный порядок действий в такой ситуации и правила работы приютов временного содержания. Если говорить точнее, определять ситуацию как экстраординарную будет Главное управление ветеринарии при Кабмине РТ. Однако заниматься конкретной работой на земле будут исполнительные органы муниципалитетов.

По словам одного из разработчиков закона - депутата Госсовета РТ Назипа Хазипова, принятые меры должны улучшить ситуацию с бездомными собаками и нападениями на людей.

Как и ожидалось, принятый закон допускает усыпление животных. Но только в строго регламентированных случаях.

Их перечень есть в тексте документа: для прекращения непереносимых страданий неизлечимо больного или тяжело травмированного животного (диагноз должен подтвердить ветеринар); в случае, если у животного обнаружено заболевание, опасное для людей и других животных, а также в случаях немотивированной агрессии животного и его нападения на человека.

Хазипов подчеркнул, что собакам, уже содержащимся в приюте, ничего не угрожает. Он привел следующую цифру: более 72% животных из приютов разбирают добрые люди.

Кстати, аналогичные нормы уже действуют в законодательстве ряда других субъектов России.

Как пояснил корреспонденту «КВ» депутат Игорь Бикеев, пока не очень понятны отдельные аспекты практического действия закона. Например, кто, какой орган будут определять степень агрессивности животного. Но по мнению законодателя, скоро должны появиться подзаконные акты, в которых будет досконально прописан алгоритм действий властей в разных ситуациях.