Новым руководителем туристического комитета Казани назначен Александр Шавлиашвили

Мэр Казани Ильсур Метшин утвердил новым главой городского Комитета по развитию туризма Александра Шавлиашвили — основателя и управляющего партнера группы компаний «АГНА» из Санкт-Петербурга. Ранее этот пост занимала Дарья Санникова, перешедшая на должность советника мэра по работе с Ассоциацией городов стран БРИКС.

Шавлиашвили уже участвовал в кадровом конкурсе мэрии, где представил перспективные инициативы по развитию туризма. По словам Метшина, именно его профессиональный опыт в ресторанном бизнесе и организации международных мероприятий поможет Казани достичь амбициозной цели — увеличить турпоток до 6 миллионов человек к 2030 году.

«Для меня это большая честь. Показатель в 6 миллионов туристов станет лишь отправной точкой», — отметил новый руководитель комитета. Ранее он предлагал проект реконструкции Казанского зооботсада, который может стать новым центром притяжения для гостей города.