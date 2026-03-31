Общество «Знание» проведет онлайн-лекцию о культурном разнообразии России

31 марта 2026  10:48

6 апреля в 10:00 в рамках проекта «Знание.Лекторий» состоится прямой эфир, посвященный Году единства народов России. Мероприятие получило название «В одном ритме» и будет ориентировано на молодежную аудиторию.

Спикером выступит заместитель председателя регионального отделения Ассамблеи народов России Удмуртии Анна Габдуллина. В формате видеоподкаста она расскажет о возможностях, которые открываются благодаря культурному и географическому разнообразию страны.

Проект «Знание.Лекторий» предлагает слушателям актуальную и достоверную информацию, помогая развиваться, приобретать новые навыки и строить карьеру. Лекторы в регионах отвечают на вопросы молодежи, охватывая темы от естественных наук до гибких навыков.

Участие бесплатное и открыто для всех желающих. Для подключения к трансляции необходима регистрация по ссылке.

На промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание
В Татарстане с 1 апреля вводится весенний запрет на движение тяжеловесов
Рободоставка от расширяет географию в Казани: сервис запущен в двух новых районах
Юлия Маркова: «Казанские ведомости» - настоящая летопись жизни нашего города
Юлия Маркова: «Казанские ведомости» - настоящая летопись жизни нашего города
Ольга Левадная: Вы готовы прийти на помощь людям и отстаиваете семейные приоритеты
Ольга Левадная: Вы готовы прийти на помощь людям и отстаиваете семейные приоритеты
Александр Воронин: «КВ» сохраняет свою социальную направленность и читательскую аудиторию
Александр Воронин: «КВ» сохраняет свою социальную направленность и читательскую аудиторию
Рустем Загидуллин: Пусть «КВ» и впредь остаются эталоном ответственной и честной журналистики
Рустем Загидуллин: Пусть «КВ» и впредь остаются эталоном ответственной и честной журналистики
Дом учителя в Казани готов на 75% - открытие запланировано на начало лета