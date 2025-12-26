Обход Нижнекамска и Набережных Челнов в РТ станет платным с 31 декабря 2025 года

С 31 декабря 2025 года проезд по скоростному обходу городов Нижнекамска и Набережных Челнов в Республике Татарстан станет платным. Дорога, являющаяся частью федеральной трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург), передана в доверительное управление государственной компании «Автодор».

Ввод платного режима назначен на 00:00 в ночь с 30 на 31 декабря. Для взимания оплаты используется безбарьерная технология «Свободный поток»: специальные рамы с камерами, установленные над трассой, будут автоматически фиксировать государственный регистрационный номер каждого транспортного средства.

Тарифы на проезд

Стоимость проезда будет зависеть от категории транспортного средства и выбранного участка трассы.

Для легковых автомобилей (I категория) проезд по полному маршруту между Нижнекамском и Набережными Челнами составит 486 рублей. Участок от аэропорта «Бегишево» до Набережных Челнов обойдётся в 208 рублей, а от Нижнекамска до аэропорта — в 278 рублей.

Самый высокий тариф установлен для большегрузных автомобилей с тремя и более осями (IV категория). Проезд между городами для них будет стоить 1 216 рублей.

Средства, полученные от взимания платы, будут направлены на содержание магистрали, обеспечение безопасности дорожного движения и проведение будущих ремонтных работ.

Альтернативный бесплатный маршрут

Автомобилисты, которые не желают оплачивать проезд, могут воспользоваться альтернативной бесплатной дорогой. Она проходит по правому берегу реки Камы через Елабугу и далее по городской территории Набережных Челнов. Протяжённость этого маршрута составляет 82 километра, что практически соответствует длине платной трассы.