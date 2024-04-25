Ольга Обуховская: Неужели мы живем только для того, чтобы есть, пить, спать, и больше ничего?

Она представила в Казани, в культурно-просветительском центре «Искусство жить», концерт-спектакль «Две души» - это рассказ о судьбах двух выдающихся поэтесс Серебряного века Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.



Представляем гостью

Ольга Обуховская родилась 15 августа 1955 года в Ленинграде. Автор нескольких поэтических сборников, автобиографической книги «Этот безумный, безумный, безумный балет: истории о балеринах, танцовщиках, бизнесменах, офорте Сальвадора Дали, сюрпризах Олега Виноградова и магических числах». Автор спектаклей «Идиот», «Трагедия русского фавна», «Танцы по Анне», «Неизвестный Рудольф Нуреев», «Дневник гения» (о Сальвадоре Дали), «Вацлав Нижинский. Повенчанный с Богом» и многих музыкально-поэтических программ.

В браке с замечательным артистом балета Фарухом Рузиматовым родился сын Станислав. После развода они с бывшим мужем сохранили хорошие отношения. У них растет прекрасный внук Владимир Рузиматов. Ему 12 лет, он творческая личность - уже играет в нескольких спектаклях профессиональных театров, пишет талантливые стихи.

900 блокадных дней: крыша Эрмитажа, Дорога жизни

- Ольга Владимировна, мы рады приветствовать в редакции гостью из Санкт-Петербурга!

- Санкт-Петербург - мой родной город. Мой папа Владимир Владиславович Обуховский - ученый-физик, мама - Валентина Анатольевна. Детьми они пережили блокаду Ленинграда, все 900 блокадных дней. Мама во время войны была совсем маленькой. Папа был подростком, рыл окопы. Они с бабушкой, которая во время войны работала в Эрмитаже пожарным, дежурили на его крыше, и папа однажды даже потушил фугаску, упавшую на крышу музея. Папа во время блокады похоронил многих родных и сам умирал от голода. Но его спасло чудо. У его мамы, моей бабушки, было три брата. Один из них - дядя Коля - работал водителем на Дороге жизни. Он постоянно попадал под обстрелы. Однажды, когда он вез очередную группу детей, машина провалилась под лед и начала тонуть. Спасая детей, он увидел в воде тушу какого-то зверя. Это оказался лось. Дяде Коле удалось вытащить и тушу лося. Довезли детей до места, часть добычи оставили там, чтобы ребят накормили. Дядя Коля взял кусок мяса и сказал: «У меня в Ленинграде умирают сын и племянник». Ему каким-то чудом удалось прорваться в город, и он успел вовремя. Только благодаря дяде Коле и лосю, которого он принес, моя бабушка и мой папа выжили. А в 1948 году дядя Коля стал чемпионом СССР по бегу с барьерами. Папа ушел из жизни в 2014 году.

- Стать актрисой - это мечта детства?

- Нет, даже мысли такой не было. Одна моя подружка пошла учиться на стюардессу и позвала меня с собой. Нас посадили в диспетчерскую. Мы по телефону принимали заказы на билеты. Нам выдали красивую форму, пилотки. Нам по 18 лет… Когда мы шли по Невскому проспекту в форме стюардесс, на нас все оборачивались!

Другая подруга хотела стать актрисой и попросила поддержать ее на экзаменах. Мы вместе пошли на экзамен на эстрадное отделение музыкального училища при Ленинградской консерватории. Меня тоже попросили что-нибудь почитать, но я честно сказала, что пришла только поддержать подругу. «А что вы можете показать?» Я показала пантомиму. В результате меня приняли вольным слушателем, а через полгода я стала студенткой. Училась у драматурга, режиссера, актера Доната Исааковича Мечика на отделении речевого жанра.

Донат Мечик - отец писателя Сергея Довлатова. В 1978 году Сергей эмигрировал, а в 1980-м к нему в США уехал и Донат Исаакович. И я к нему ездила в гости в Америку. В общем, жизнь была довольно интересная.

Раньше единственным развлечением и отдушиной были театр и книги

- Ваши спектакли - это синтез искусств: поэзия, театр, хореография, музыка...

- Первый мой спектакль «Вацлав Нежинский. Повенчанный с Богом» по дневникам всемирно известного танцовщика. В нем участвовали звезды балета, театра, там были и поэзия, и танец, и драма, и музыка. С этим спектаклем мы объездили многие страны мира. Японцы даже сняли по нему фильм.

Спектакль «Две души», который мы показали в Казани, - это тоже не просто спектакль, а спектакль-рассказ о судьбах Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, о том, где они пересекаются, где расходятся. Это тоже объединение поэзии, музыки, романсов в исполнении Елены Воликовой.

В театре «Приют комедианта» я много играла, в том числе и Галу - жену Сальвадора Дали. Стала заниматься поэзией, прозой. Вышла моя книга о балете. Она почему-то заинтересовала очень многих, и меня начали приглашать на встречи с читателями, другие мероприятия. Параллельно стали появляться музыкально-поэтические программы. В 90-е годы меня пригласили выступить в Институте славистики в Париже. На мои лекции о русской культуре специально приезжали даже из Питера. Помню, однажды иду на лекцию, внезапно начался проливной дождь, настоящая буря. Воды на улицах по колено, метро закрыто. Я иду босиком, держу туфли в руках, и лекция прошла замечательно.

- Правда, что спектакли, созданные на стыке жанров, сегодня особенно популярны?

- Много лет работаю в легендарном арт-кафе «Бродячая собака», где объединяются театр, музыка, танец, изобразительное искусство. Могу сказать, что в последние годы на музыкально-поэтических программах зрителей значительно больше, чем раньше. К счастью, люди начали задумываться: неужели мы живем только для того, чтобы есть, пить, спать, и больше ничего?

Знаю, многие приходят на наши программы не один раз. В прошлом году ко мне подошли две женщины и рассказали, что они учились вместе в Петербурге, потом одна уехала во Владивосток, другая - в Ригу, и раз в году они приезжают в Питер и обязательно встречаются в «Бродячей собаке». Это для них стало доброй традицией.

- Интересно, как вы относитесь к цифровизации культуры, искусства, к тому, что многие поэты, писатели, музыканты, художники уходят в интернет?

- В этом есть свои плюсы. Вот раньше, когда не было ни телевизоров, ни интернета, ни телефонов, единственным развлечением и отдушиной были театр и книги. А сейчас у каждого есть выбор, что и где смотреть, что и где читать. Многие прекрасные поэты публикуются только в интернете. И дело не в том, где они публикуют свои стихи - на бумаге или интернет-платформах. Главное, они пишут, и эти стихи можно почитать. Они находят своих читателей.

Удивительные пересечения судеб

- При подготовке спектаклей вы погружаетесь в историю жизни своих героев. Были для вас неожиданные открытия?

- Открытия были и есть. Например, известно, что Елена Дьяконова, будущая Гала - муза Сальвадора Дали, родилась в Казани. А знаете ли вы, что она училась в Московской женской гимназии в одном классе с Анастасией Цветаевой - младшей сестрой Марины Цветаевой - и дружила с обеими сестрами? И что именно ей Марина Цветаева посвятила свое стихотворение «Мама в саду», опубликованное в ее первом сборнике «Вечерний альбом», изданном в 1910 году? Вот такие удивительные переплетения судеб…

Гала - невероятная женщина. Образованная, с очень сильным характером. Только такая женщина могла много лет быть музой гениального художника. У них были яркие и сложные отношения. Ей было за 80 лет, когда она при живом Дали влюбилась в Джеффа Фенхольта - первого исполнителя роли Иисуса в рок-опере «Иисус Христос - суперзвезда». Ему было чуть более 20 лет. Все считали, что молодой парень рядом с Галой только из-за ее денег. Но он вполне искренне говорил, что, общаясь с ней, понял: другой женщины ему не нужно. И после смерти Галы он долгое время жил в монастыре. Представляете, какая это была женщина… Она и в 80 лет влюбляла в себя молодых парней и сама могла влюбляться!

- А в чем, по вашему мнению, заключается причина трагической смерти Марины Цветаевой?

- Я считаю, было несколько причин. Она ссорилась с сыном Муром. Он мог нахамить, она могла резко ответить. Вторая причина - война. Марина Ивановна трагично восприняла начало войны. Она не верила в победу Советского Союза. И третья причина - ее последняя любовь. Она влюбилась в молодого талантливого поэта Арсения Тарковского. Ей было 47, ему 32. Она считала себя старой….

- Удивительно, Гала и в 80 не считала себя старой, а Цветаева в 47 уже поставила на себе крест...

- Да, вот такое разное восприятие жизни.

- Ольга Владимировна, вы были знакомы и общались с Рудольфом Нуреевым, какие впечатления у вас об этом человеке?

- С Рудольфом Нуреевым познакомилась благодаря Фаруху Рузиматову. На самом деле, как ни странно, Нуреев был очень советским человеком. Он не собирался сбегать из страны. Но все-таки в 1961 году совершил дерзкий побег в аэропорту Парижа, когда понял, что, если он сядет в самолет, для него все будет кончено.

Незадолго до смерти Нуреев побывал в Санкт-Петербурге, где мы с ним общались. Он знал, что жить ему осталось немного, и говорил о своей мечте: «Я бы с удовольствием поработал в России, взял какой-нибудь театр. Мне не надо Москвы или Петербурга. Казань, Уфа - это было бы замечательно...»



Благодарим заслуженного работника культуры РТ Альфию

Рахматулину (г. Санкт-Петербург) за помощь в организации интервью.