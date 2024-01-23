Отказаться от допуслуг при кредитовании станет проще

С 21 января при оформлении займа в договор перестали включать сервисы, влияющие на условия кредитования или факт одобрения займа. Необязательные услуги теперь оказываются по дополнительному заявлению, сообщает отделения Банка России - Национальный банк по РТ.

news_top_970_100
Республика
23 января 2024  16:38
Автор:
Владислав Косолапкин

Ранее в заявках на кредиты и займы могли включаться различные дополнительные услуги, которые не имели прямого отношения к самому долгу. Некоторые клиенты могли подумать, что они обязаны принять все предлагаемые услуги, чтобы получить кредит или снизить процентную ставку.

С 21 января банки будут включать в общую стоимость кредита цену дополнительных услуг, от которых зависят условия договора или без которых выдача денег не произойдет. Эта сумма будет указана в рамке в правом верхнем углу первой страницы кредитного договора. Клиент сможет сразу увидеть, сколько придется вернуть банку или микрофинансовой организации (МФО) за использование заемных средств и принять обдуманное решение — соглашаться на такой договор или нет. Заявление на любые сервисы, которые не влияют на кредит, будет оформляться отдельно. Их покупка необязательна — только если они заинтересуют.

Не позднее следующего дня после заключения кредитного договора банк или МФО обязаны прислать заемщику уведомление с информацией обо всех подключенных сервисах. Оно будет отправлено в личный кабинет на сайте кредитора, на электронную почту или другим установленным способом. В уведомлении будут перечислены все дополнительные услуги с их стоимостью. Также банк обязан напомнить клиенту, что в течение 30 дней со дня заключения договора он может от них отказаться и вернуть за них деньги. Если услуги влияют на процент, срок или другие условия договора, то в уведомлении будет указано, что изменится в случае отказа.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Отказаться от допуслуг при кредитовании станет проще
Журналистский конкурс «Алтын калям - Золотое перо» обзаведется двумя новыми номинациями
На Амирхана и Четаева вчера случился потоп
«Ак Барс» не пустил досрочно «Спартак» в плей-офф
«Ак Барс» не пустил досрочно «Спартак» в плей-офф
Актеры Казанского ТЮЗа выступили на открытии форума «Родные-любимые»
В мэрии подвели итоге снегопада: Сложности были, но коллапса не допустили
В мэрии подвели итоге снегопада: Сложности были, но коллапса не допустили
Виктор Карасев: Бодрость и оптимистический настрой помогает сохранять музыка
В Казани почтили память Владимира Ленина