Отказаться от допуслуг при кредитовании станет проще

Ранее в заявках на кредиты и займы могли включаться различные дополнительные услуги, которые не имели прямого отношения к самому долгу. Некоторые клиенты могли подумать, что они обязаны принять все предлагаемые услуги, чтобы получить кредит или снизить процентную ставку.

С 21 января банки будут включать в общую стоимость кредита цену дополнительных услуг, от которых зависят условия договора или без которых выдача денег не произойдет. Эта сумма будет указана в рамке в правом верхнем углу первой страницы кредитного договора. Клиент сможет сразу увидеть, сколько придется вернуть банку или микрофинансовой организации (МФО) за использование заемных средств и принять обдуманное решение — соглашаться на такой договор или нет. Заявление на любые сервисы, которые не влияют на кредит, будет оформляться отдельно. Их покупка необязательна — только если они заинтересуют.

Не позднее следующего дня после заключения кредитного договора банк или МФО обязаны прислать заемщику уведомление с информацией обо всех подключенных сервисах. Оно будет отправлено в личный кабинет на сайте кредитора, на электронную почту или другим установленным способом. В уведомлении будут перечислены все дополнительные услуги с их стоимостью. Также банк обязан напомнить клиенту, что в течение 30 дней со дня заключения договора он может от них отказаться и вернуть за них деньги. Если услуги влияют на процент, срок или другие условия договора, то в уведомлении будет указано, что изменится в случае отказа.