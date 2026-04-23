Открыта регистрация на историческую онлайн-игру «Наша Победа», посвященную героям тыла

Движение «Волонтеры Победы» совместно с партией «Единая Россия» объявили о старте приема заявок на участие в Международной исторической игре «Наша Победа». Соревнование приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пройдет 5 мая. В этом году проект, организованный в рамках Года единства народов России, посвящен труженикам тыла — рабочим заводов, железнодорожникам, медикам и сельским жителям, которые ежедневно приближали Победу вдали от фронта.

Исполняющий обязанности исполнительного директора «Волонтеров Победы» Артемий Киселев отметил, что игра — это способ выразить признательность поколению, чей подвиг редко попадал в сводки, но стал решающим для исхода войны.

Участие могут принять все желающие старше 14 лет из любой страны. Игра пройдет в индивидуальном формате и будет включать 15 вопросов по архивным материалам, фотографиям и видеозаписям, проверенным историками. Для удобства участников предусмотрены две временные точки старта: в 10:00 и 15:00 по московскому времени.

По итогам каждого сеанса определят 10 лучших игроков из России и 5 победителей среди иностранцев. Финалисты получат именные сертификаты, а самые быстрые участники, набравшие наибольшее количество баллов, — памятные призы. Результаты подведут и опубликуют до 13 мая. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.