Открытое горение на «Нижнекамскнефтехиме» ликвидировано

1 апреля 2026  12:25

На предприятии завершены работы по тушению открытого пламени. В настоящее время силы МЧС проводят дополнительный пролив, продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов, сообщили в пресс-службе компании.

С момента возникновения пожара не вышли на связь девять человек, среди которых сотрудники подрядных организаций. Все усилия спасательных служб и персонала завода направлены на их поиск. С родственниками пропавших круглосуточно работают специалисты кадровой службы и корпоративные психологи.

