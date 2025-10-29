Парламент Татарстана принял проект бюджета на 2026–2028 годы

29 октября 2025  12:35
Автор:
Владислав Косолапкин

Депутаты Государственного Совета Татарстана одобрили в первом чтении главный финансовый документ республики — бюджет на 2026 год и последующие два года. Основной темой обсуждения стал дефицит, который планируется на уровне 13,8 млрд рублей.

Если говорить простыми словами, в 2026 году республика планирует получить доходов на 604,8 млрд рублей, а потратить — 618,6 млрд рублей. Разницу в 13,8 млрд рублей и составляет дефицит. Бюджет самой республики, без учета муниципалитетов, также будет сведен с дефицитом: доходы составят 498,2 млрд рублей, а расходы — 512 млрд рублей.

Министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов подробно рассказал, откуда в казну поступят деньги. Главными источниками остаются налоги:

Налог на прибыль предприятий принесет около 130 млрд рублей.

НДФЛ (подоходный налог с зарплат) — 236 млрд в общий бюджет и 165 млрд — непосредственно в бюджет республики.

Акцизы и налог на имущество организаций планируются на уровне 51 млрд и 45 млрд рублей соответственно.

Отдельно министр отметил, что в проекте пока не учтена помощь из федерального бюджета — эти деньги добавят в план позже, ко второму чтению.

Несмотря на дефицит, приоритеты бюджета остаются социальными. Финансирование получат:

Повышение зарплат в бюджетной сфере.

Ввод в строй новых школ, больниц и других социальных объектов.

Реализация долгосрочных социально значимых программ на общую сумму 8,5 млрд рублей.

Как подчеркнул председатель бюджетного комитета Леонид Якунин, этот бюджет — не просто таблица с цифрами, а стратегия для обеспечения стабильности и развития республики в непростых условиях. Главные цели — выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, поддержка экономики и развитие инфраструктуры.

Депутаты продолжат работу над документом: поправки к законопроекту принимаются до 14 ноября, после чего бюджет ждет второе чтение.

