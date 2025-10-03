Павел Крашенинников обозначил проблему юридического образования

3 октября 2025  15:23
Владислав Косолапкин

В столице Татарстана стартовал Казанский международный юридический форум (КМЮФ-2025), который проходит 3-4 октября в здании Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

На форуме выступил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, который затронул проблему качества юридического образования в России. По его словам, после перестройки юридические дипломы стали выдавать «всем желающим», что привело к появлению большого числа некомпетентных специалистов.

«Сейчас мы пожинаем плоды этой ситуации, потому что люди, которые представляют собой юрисконсультов и юристов, на самом деле не обладают необходимыми знаниями», — отметил парламентарий.

Крашенинников сообщил, что для решения этой проблемы Ассоциация юристов уже 20 лет публикует в «Российской газете» черные и белые списки вузов, помогая абитуриентам выбирать качественное образование. Он особо подчеркнул, что Казанский юридический факультет сохраняет статус одного из лучших в стране.

Форум продолжит работу до 4 октября, ожидаются выступления других видных представителей юридического сообщества.

