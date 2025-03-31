Пенсионные изменения в 2025 году: кто сможет выйти на отдых?

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31 марта 2025  09:19

В 2025 году россияне не смогут оформить страховую пенсию по возрасту — это связано с переходным периодом пенсионной реформы, которая поэтапно повышает границу выхода на заслуженный отдых. Однако некоторые категории граждан сохранят право на досрочное назначение выплат, пишет «Татар-информ».

Почему в 2025 году не будет выхода на пенсию?

С 2019 года в России действует постепенное повышение пенсионного возраста (ФЗ №350 от 03.10.2018). К 2028 году он составит:

  • 60 лет — для женщин (было 55);

  • 65 лет — для мужчин (было 60).

В 2025 году нет «очередной» группы пенсионеров — следующий этап повышения наступит только в 2026 году.

Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году?

1. По общему графику (если попали в переходный период)

  • Мужчины 1961 г.р. — вышли в 2024 (в 63 года).

  • Женщины 1966 г.р. — вышли в 2024 (в 58 лет).

В 2025 году новых групп нет — следующие:

  • Мужчины 1962 г.р. — в 2026 (64 года);

  • Женщины 1967 г.р. — в 2026 (59 лет).

2. Досрочно — по льготным условиям

♦ Длинный стаж:

  • Женщины — 37 лет, мужчины — 42 года (можно уйти на 2 года раньше, но не ранее 55/60 лет).

♦ Вредные профессии:

  • Мужчины — с 50 лет, женщины — с 45 (при спецстаже).

♦ Северяне:

  • Мужчины — с 55 лет, женщины — с 50 (при 15–20 годах работы на Крайнем Севере).

♦ Госслужащие, педагоги, медики:

  • Учителя — после 25 лет работы в школе;

  • Врачи — 25–30 лет (зависит от специализации).

♦ Многодетные матери:

  • 3 детей — на 3 года раньше;

  • 4 детей — на 4 года раньше;

  • 5+ детей — в 50 лет (независимо от реформы).

♦ Военные и силовики:

  • Пенсия после 20 лет службы (может быть в 40 лет);

  • Лётчики и космонавты — 20–25 лет выслуги.

Важные условия

Для оформления пенсии необходимо:

  • Минимум 15 лет страхового стажа;

  • Не менее 30 пенсионных баллов (ИПК);

  • Подтверждение льготного стажа (для досрочников).

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