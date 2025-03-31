Пенсионные изменения в 2025 году: кто сможет выйти на отдых?

В 2025 году россияне не смогут оформить страховую пенсию по возрасту — это связано с переходным периодом пенсионной реформы, которая поэтапно повышает границу выхода на заслуженный отдых. Однако некоторые категории граждан сохранят право на досрочное назначение выплат, пишет «Татар-информ».
Почему в 2025 году не будет выхода на пенсию?
С 2019 года в России действует постепенное повышение пенсионного возраста (ФЗ №350 от 03.10.2018). К 2028 году он составит:
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60 лет — для женщин (было 55);
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65 лет — для мужчин (было 60).
В 2025 году нет «очередной» группы пенсионеров — следующий этап повышения наступит только в 2026 году.
Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году?
1. По общему графику (если попали в переходный период)
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Мужчины 1961 г.р. — вышли в 2024 (в 63 года).
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Женщины 1966 г.р. — вышли в 2024 (в 58 лет).
В 2025 году новых групп нет — следующие:
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Мужчины 1962 г.р. — в 2026 (64 года);
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Женщины 1967 г.р. — в 2026 (59 лет).
2. Досрочно — по льготным условиям
♦ Длинный стаж:
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Женщины — 37 лет, мужчины — 42 года (можно уйти на 2 года раньше, но не ранее 55/60 лет).
♦ Вредные профессии:
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Мужчины — с 50 лет, женщины — с 45 (при спецстаже).
♦ Северяне:
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Мужчины — с 55 лет, женщины — с 50 (при 15–20 годах работы на Крайнем Севере).
♦ Госслужащие, педагоги, медики:
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Учителя — после 25 лет работы в школе;
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Врачи — 25–30 лет (зависит от специализации).
♦ Многодетные матери:
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3 детей — на 3 года раньше;
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4 детей — на 4 года раньше;
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5+ детей — в 50 лет (независимо от реформы).
♦ Военные и силовики:
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Пенсия после 20 лет службы (может быть в 40 лет);
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Лётчики и космонавты — 20–25 лет выслуги.
Важные условия
Для оформления пенсии необходимо:
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Минимум 15 лет страхового стажа;
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Не менее 30 пенсионных баллов (ИПК);
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Подтверждение льготного стажа (для досрочников).