Пенсионные изменения в 2025 году: кто сможет выйти на отдых?

В 2025 году россияне не смогут оформить страховую пенсию по возрасту — это связано с переходным периодом пенсионной реформы, которая поэтапно повышает границу выхода на заслуженный отдых. Однако некоторые категории граждан сохранят право на досрочное назначение выплат, пишет «Татар-информ».

Почему в 2025 году не будет выхода на пенсию?

С 2019 года в России действует постепенное повышение пенсионного возраста (ФЗ №350 от 03.10.2018). К 2028 году он составит:

60 лет — для женщин (было 55);

65 лет — для мужчин (было 60).

В 2025 году нет «очередной» группы пенсионеров — следующий этап повышения наступит только в 2026 году.

Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году?

1. По общему графику (если попали в переходный период)

Мужчины 1961 г.р. — вышли в 2024 (в 63 года).

Женщины 1966 г.р. — вышли в 2024 (в 58 лет).

В 2025 году новых групп нет — следующие:

Мужчины 1962 г.р. — в 2026 (64 года);

Женщины 1967 г.р. — в 2026 (59 лет).

2. Досрочно — по льготным условиям

♦ Длинный стаж:

Женщины — 37 лет, мужчины — 42 года (можно уйти на 2 года раньше, но не ранее 55/60 лет).

♦ Вредные профессии:

Мужчины — с 50 лет, женщины — с 45 (при спецстаже).

♦ Северяне:

Мужчины — с 55 лет, женщины — с 50 (при 15–20 годах работы на Крайнем Севере).

♦ Госслужащие, педагоги, медики:

Учителя — после 25 лет работы в школе;

Врачи — 25–30 лет (зависит от специализации).

♦ Многодетные матери:

3 детей — на 3 года раньше ;

4 детей — на 4 года раньше ;

5+ детей — в 50 лет (независимо от реформы).

♦ Военные и силовики:

Пенсия после 20 лет службы (может быть в 40 лет );

Лётчики и космонавты — 20–25 лет выслуги.

Важные условия

Для оформления пенсии необходимо: