Стартовал прием заявок на гранты ПФКИ: заявки принимаются до 30 июня

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале нового грантового конкурса. Заявки принимаются с 15 апреля по 30 июня на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Победители смогут приступить к реализации своих проектов в январе 2027 года.

Участвовать в конкурсе могут негосударственные некоммерческие организации, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

12 направлений для творческих идей

В этом году проекты можно подать по одной из 12 тематических линий: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы». Кроме того, в заявке нужно указать, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует проект.

Чат-бот в MAX: первый помощник для грантозаявителей

Фонд также представил нового цифрового помощника — чат-бота в социальной сети MAX. Он подскажет, как разобраться в конкурсной документации, найти образовательные материалы и быстро получить ответы на вопросы. Это первый подобный сервис от ПФКИ.

Обучение и поддержка

Для подготовки заявок на сайте фонда размещены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и составлению бюджета, чек-листы, вебинары и серия обучающих подкастов. Кроме того, заявители могут обратиться в один из 37 партнёрских проектных офисов ПФКИ, которые работают в 34 регионах страны.

15 апреля гендиректор фонда Роман Карманов проведёт вебинар о тонкостях нового конкурса. Присоединиться к эфиру можно в соцсетях (ВКонтакте, «Одноклассники») и на RUTUBE. Начало — в 10:00 по московскому времени. Запись будет доступна позже.

Что говорит руководитель фонда

«Мы приглашаем тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Наша задача — поддержать инициативы, где за яркой творческой идеей стоят настоящие ценности: патриотизм, семья, служение Отечеству», — подчеркнул генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Справка

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента РФ Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в послании Федеральному собранию. На сегодняшний день поддержку получили 11 027 творческих проектов из всех 89 регионов страны. Общая сумма грантов превысила 45,45 млрд рублей.