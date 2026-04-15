В центре Казани запустили онлайн-заселение в отель через чат-бот в мессенджере MAX

В центре Казани один из крупных отелей внедрил дистанционное оформление гостей через чат-бота в национальном мессенджере MAX. Благодаря нововведению, путешественники могут подготовить все документы для заезда ещё до прибытия, без личного визита на ресепшен. Об этом рассказали в Госкомитете РТ по туризму.

Алгоритм действий: прост и прозрачен

Схема работы предельно ясна. Сразу после бронирования номера на сайте гостиницы клиент получает на e-mail приглашение. Перейдя по ссылке, он попадает в сервис онлайн-регистрации, где выбирает MAX в качестве канала передачи данных. Далее информация подтверждается через портал «Госуслуги», после чего анкета в отеле заполняется автоматически. При личном прибытии сотруднику остаётся лишь сверить паспорт — вручную вносить данные больше не нужно.

В отеле отметили, что гордятся возможностью входить в число первопроходцев Казани, предлагая постояльцам заселение через MAX. Комфорт и передовые технологии, по словам представителей гостиницы, остаются их главным приоритетом.

Мнение чиновников: туризм становится мобильнее

Глава Госкомитета РТ по туризму заявил, что внедрение MAX существенно упрощает путешествия по Татарстану. Вместо того чтобы тратить драгоценные минуты на бумажную волокиту на стойке регистрации, гость может удалённо уладить все формальности в привычном и понятном интерфейсе мессенджера. Быстро, удобно и без лишнего общения с незнакомцами. В ведомстве добавили, что этот отель стал первопроходцем в регионе, и они рады такому прогрессу.

Что дальше? Новые горизонты

Тестирование сервиса стартовало в начале года, и теперь технология доступна абсолютно всем клиентам. Более того, другие гостиницы Татарстана уже анонсировали запуск аналогичных решений на платформе MAX.

Развитие подобных цифровых инструментов напрямую отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на повышение доступности туристических услуг и внедрение современных IT-решений в отрасль.

MAX — это не просто мессенджер, а многофункциональная цифровая экосистема. Пользователям доступны аудио- и видеозвонки, обмен сообщениями и файлами, голосовые заметки, денежные переводы. В режиме пилота работают информационные каналы. Также в платформу встроены бизнес-решения в виде мини-приложений и чат-ботов.

Программа включена в реестр отечественного ПО и работает на мобильных устройствах, компьютерах и в веб-версии. К апрелю текущего года аудитория MAX превысила 110 миллионов человек.