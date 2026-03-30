Победители фестиваля «Ялкын» получат путевку в финал «Алтын каләм» - «Золотое перо»

В юбилейный год 30-летия фестиваля юношеской прессы «Алтын каләм» — «Золотое перо» его организаторы приняли решение допустить победителей Первого республиканского патриотического фестиваля школьных медиа «Ялкын» сразу в финал конкурса.

Как отметил руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев, поддержка школьной журналистики — приоритетная задача. Проект помогает молодым людям развивать творческие способности и воспитывать патриотизм. Выход в финал «Золотого пера» станет признанием их таланта и логичным этапом подготовки кадров для татарстанской журналистики.

Заявки на участие в «Ялкыне» принимаются до конца марта. К конкурсу допускаются команды школьных медиа республики: газеты, радио- и телестудии, SMM-проекты. Финал пройдет в апреле в очном формате. Победителей определят в двух номинациях — школьное медиа на русском и на татарском языках.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров подчеркнул, что фестиваль вдохновляет школьников на создание качественного контента и укрепляет патриотические ценности. Выход в финал «Алтын каләм» станет для талантливых ребят шагом в большое медиапространство.