Почему в платежках за ЖКУ разные суммы и как это исправить?

На пресс-конференции в Госсовете Татарстана депутаты от КПРФ раскритиковали непрозрачность системы начислений за жилищно-коммунальные услуги. Хафиз Миргалимов, Александр Комисаров и Фадбир Сафин заявили, что жители республики массово жалуются на необоснованные платежи и требуют реформы ЖКХ.
Почему суммы в квитанциях такие разные?
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Сложные формулы расчетов
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Начисления за общедомовые нужды (ОДН) рассчитываются по методикам Минстроя РФ, которые рядовому потребителю проверить практически невозможно.
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Например, в Актаныше кубометр воды стоит 22 рубля, а в поселке Джалиль – 47 рублей. Разница объясняется тарифами местных поставщиков и износом сетей.
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Разные тарифы в городах и районах
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Стоимость услуг зависит от местных властей и ресурсоснабжающих организаций.
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В Казани тарифы выше, чем в малых городах, из-за сложной инфраструктуры и большего числа посредников.
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Деятельность управляющих компаний (УК)
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Частные УК не отчитываются перед жильцами в полном объеме.
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«Непонятно, что именно убрали дворники или починили в подъезде», – отметил Миргалимов.
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Что предлагает КПРФ?
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Национализация ЖКХ
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Замена частных УК на муниципальные предприятия (МУПы).
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Пример: в Чистополе после аварии трубы инфраструктуру передали городу – ситуация улучшилась.
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Снижение числа посредников
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В Ижевске МУП вместо УК добился прибыльности без повышения тарифов, сократив цепочку подрядчиков.
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Заморозка тарифов
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Ежегодный рост платежей на 10–25% при износе сетей более 50% – несправедливо, считает Сафин.
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Что делается уже сейчас?
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КПРФ собирает подписи за национализацию ЖКХ. По их данным, 95% опрошенных поддерживают идею.
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Власти Татарстана изучают опыт МУПов, но массового перехода пока нет.