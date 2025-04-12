Почему в платежках за ЖКУ разные суммы и как это исправить?

На пресс-конференции в Госсовете Татарстана депутаты от КПРФ раскритиковали непрозрачность системы начислений за жилищно-коммунальные услуги. Хафиз Миргалимов, Александр Комисаров и Фадбир Сафин заявили, что жители республики массово жалуются на необоснованные платежи и требуют реформы ЖКХ.

Почему суммы в квитанциях такие разные?

Сложные формулы расчетов Начисления за общедомовые нужды (ОДН) рассчитываются по методикам Минстроя РФ, которые рядовому потребителю проверить практически невозможно.

Например, в Актаныше кубометр воды стоит 22 рубля, а в поселке Джалиль – 47 рублей. Разница объясняется тарифами местных поставщиков и износом сетей. Разные тарифы в городах и районах Стоимость услуг зависит от местных властей и ресурсоснабжающих организаций.

В Казани тарифы выше, чем в малых городах, из-за сложной инфраструктуры и большего числа посредников. Деятельность управляющих компаний (УК) Частные УК не отчитываются перед жильцами в полном объеме.

«Непонятно, что именно убрали дворники или починили в подъезде», – отметил Миргалимов.

Что предлагает КПРФ?

Национализация ЖКХ Замена частных УК на муниципальные предприятия (МУПы).

Пример: в Чистополе после аварии трубы инфраструктуру передали городу – ситуация улучшилась. Снижение числа посредников В Ижевске МУП вместо УК добился прибыльности без повышения тарифов, сократив цепочку подрядчиков. Заморозка тарифов Ежегодный рост платежей на 10–25% при износе сетей более 50% – несправедливо, считает Сафин.

Что делается уже сейчас?