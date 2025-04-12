Почему в платежках за ЖКУ разные суммы и как это исправить?

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12 апреля 2025  08:28

На пресс-конференции в Госсовете Татарстана депутаты от КПРФ раскритиковали непрозрачность системы начислений за жилищно-коммунальные услуги. Хафиз Миргалимов, Александр Комисаров и Фадбир Сафин заявили, что жители республики массово жалуются на необоснованные платежи и требуют реформы ЖКХ.

Почему суммы в квитанциях такие разные?

  1. Сложные формулы расчетов

    • Начисления за общедомовые нужды (ОДН) рассчитываются по методикам Минстроя РФ, которые рядовому потребителю проверить практически невозможно.

    • Например, в Актаныше кубометр воды стоит 22 рубля, а в поселке Джалиль – 47 рублей. Разница объясняется тарифами местных поставщиков и износом сетей.

  2. Разные тарифы в городах и районах

    • Стоимость услуг зависит от местных властей и ресурсоснабжающих организаций.

    • В Казани тарифы выше, чем в малых городах, из-за сложной инфраструктуры и большего числа посредников.

  3. Деятельность управляющих компаний (УК)

    • Частные УК не отчитываются перед жильцами в полном объеме.

    • «Непонятно, что именно убрали дворники или починили в подъезде», – отметил Миргалимов.

Что предлагает КПРФ?

  1. Национализация ЖКХ

    • Замена частных УК на муниципальные предприятия (МУПы).

    • Пример: в Чистополе после аварии трубы инфраструктуру передали городу – ситуация улучшилась.

  2. Снижение числа посредников

    • В Ижевске МУП вместо УК добился прибыльности без повышения тарифов, сократив цепочку подрядчиков.

  3. Заморозка тарифов

    • Ежегодный рост платежей на 10–25% при износе сетей более 50% – несправедливо, считает Сафин.

Что делается уже сейчас?

  • КПРФ собирает подписи за национализацию ЖКХ. По их данным, 95% опрошенных поддерживают идею.

  • Власти Татарстана изучают опыт МУПов, но массового перехода пока нет.

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