Почти 600 миллионов за неделю: сельхозярмарки в Татарстане бьют рекорды

Шесть ярмарочных дней сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане принесли местным фермерам почти 600 миллионов рублей выручки. По данным Минсельхозпрода республики, общая сумма продаж составила 592 млн рублей.

Ассортимент на ярмарках был огромным. Для жителей региона завезли более 3 тысяч тонн овощей, из которых 2,5 тысячи тонн — это картофель. Также пользовались спросом 120 тонн разливного молока, 356 тонн сахара, 433 тонны мяса и сотни тысяч куриных яиц.

«Особым спросом у покупателей традиционно пользуются разливное молоко, мясная продукция, а также картофель и овощи так называемого «борщевого набора», — отметили в министерстве.

Ярмарки будут работать до 28 декабря. Мероприятия проводятся в рамках поддержки малого и среднего бизнеса и национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».