Подростки за рулем и начало каникул: ГИБДД Татарстана объявило о двойной угрозе на дорогах

В преддверии осенних школьных каникул в Татарстане существует тревожная тенденция – аварии с участием детей-водителей. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

По оперативным данным, в этом году уже зарегистрировано 36 происшествий, где транспортными средствами управляли несовершеннолетние. В этих авариях один подросток погиб, 35 получили травмы. Статистика шокирует тем, что часто доступ к ключам от автомобилей и квадроциклов детям предоставляют их же родители, не осознавая всей степени опасности. За подобные нарушения, когда взрослые допускают детей до управления транспортом, к административной ответственности уже привлечено более 80 родителей.

Для противодействия этим м другим угрозам и в рамках начала школьных каникул с 23 октября по 2 ноября в республике стартует масштабная профилактическая операция «Осенние каникулы». Инспекторы ГИБДД усилят контроль на дорогах, уделяя особое внимание соблюдению правил перевозки детей и использованию автокресел. Родителей призывают не оставаться в стороне: обеспечить детей световозвращающими элементами на одежде и ежедневно напоминать им о простых, но жизненно важных правилах безопасного поведения на дороге.