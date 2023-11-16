Полотенцесушители разоряют татарстанских поставщиков тепла?

Фото: Фарит Муратов

Во вторник, 14 ноября, на очередном заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию парламентарии коснулись темы состояния предприятий ЖКХ, отвечающих за отопление зданий. А оно, по словам самих энергетиков, весьма бедственное.

Началось все с доклада генерального директора ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» Марата Харисова. Он пожаловался депутатам на то, что его предприятие терпит убытки. Причина в том, что многие жители домов, а также бюджетные организации предпочитают расплачиваться за поставляемое тепло по утвержденному нормативу. А, по словам Харисова, фактическое потребление выходит побольше.

Коллегу поддержал и заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Татэнерго» - крупнейшего поставщика тепла в Татарстане, Рим Галиахметов. В его объемном докладе было много цифр и графиков. И из всего этого многообразия опять-таки выходило, что фактический расход тепловой энергии на нагрев кубического метра холодной воды больше нормативного значения. Это, по словам докладчика, фиксируется приборами учета тепловой энергии, установленными на вводах во многих многоквартирных домах (МКД).

Кроме того, Галиахметов привел пример недавно переданных «Татэнерго» тепловых сетей Агрыза. На представленных им фотографиях была видна ужасная картина почти ржавых труб с задвижками времен царя Гороха.

У корреспондента «КВ» сразу же возник закономерный вопрос: кто и как довел тепловые сети Агрыза до нынешнего состояния? Ведь такой технологический упадок не получишь ни за год, ни даже за пять лет. Почему раньше не предпринимались меры по модернизации коммунального хозяйства? И главное, какое наказание постигло ответственное за это состояние лицо? Но увы, Галиахметов обошел эти моменты стороной.

Зато он привел пример другого города - Бугульмы. Там нормативно установлено, что на обогрев одного кубического метра должно затрачиваться 0,0618 Гкал. А по факту уходит 0,1166 Гкал. В итоге у местного поставщика тепла образовался убыток в 24,3 млн рублей.

Осталось недоумение: почему утвержденный правительством России норматив так сильно расходится с реальностью? Как-никак этот норматив взят не с потолка, специалисты перед тем, как его вывести, изучали конструктивные особенности разных зданий, замеряли температуру, проводили иные манипуляции.

Ответ, который, к слову, был активно поддержан представителями энергетических компаний и не вызвал никаких вопросов у депутатов, в своем докладе дала начальник отдела координации расчетов Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Лилия Гилфанова. Для начала она пояснила, поскольку норматив, используемый при начислении гражданам и организациям платежей за горячее водоснабжение, утвержден Минстроем РФ, поделать тут ничего нельзя. Но, несмотря на это заявление, впоследствии она все-таки озвучила решение этой проблемы: в Татарстане с 1 июля следующего года изменится норматив на подогрев воды в МКД. «По согласованию с Госкомитетом РТ по тарифам планируем внести изменения в нормативы. Расчет расхода тепловой энергии на подогрев воды проводился аналоговым методом в пределах пятипроцентного увеличения», - в частности, сказала представитель Минстроя РТ.

А далее она раскрыла, откуда возникают потери тепловой энергии. Иногда это происходит из-за неудовлетворительного состояния сетей. Гилфанова назвала их почему-то причинами, не зависящими от поставщика. Как будто он не должен отвечать за собственное имущество. Но основная причина превышения фактического потребления над нормативом в том, что жильцы незаконно утепляют полы, балконы от системы ГВС. А также норматив не учитывает подогрев воды в полотенцесушителях.

И тут опять не обошлось без удивления корреспондента «КВ». Неужели так велики потери от полотенцесушителей, подключенных к системе ГВС? А где это у нас в хрущевках, сталинках и ленинградках наличествуют теплые полы? Много ли таких квартир на весь город? И сколько, интересно, у нас отапливается балконов? Неужели именно эти, прямо скажем, не слишком распространенные в старом жилом фонде факторы дают такую немаленькую погрешность относительно утвержденного норматива?

Ведущий заседание председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Александр Тыгин так резюмировал итоги обсуждения: «Позиция комитета такова, что сначала необходимо навести порядок внутри теплоснабжающих организаций - начиная от технического состояния тепловых сетей до замены устаревшего оборудования, тепловые сети должны быть технически безупречны. Затем перейти к законодательным аспектам и вопросам регулирования тарифов. Проблема действительно очень сложная, сегодня доля платы за тепло в квитанции составляет около 60%. Наша задача состоит в том, чтобы соблюсти интересы жителей и не допустить роста платы за коммунальные услуги, а также банкротства ресурсоснабжающих организаций».