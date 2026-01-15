После смертельного ДТП на платной трассе ГАИ РТ инициирует проверку дорожных служб

Госавтоинспекция Татарстана направит в прокуратуру материалы для согласования внеплановой проверки организаций, отвечающих за содержание платного участка дороги «Алексеевское — Альметьевск». Поводом стало крупное дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами, сообщает «Татар-информ».

Авария произошла утром 4 января в Чистопольском районе на 27-м километре трассы Шали — Бавлы. В условиях сложной дорожной обстановки столкнулись около десяти автомобилей, включая грузовой транспорт. В результате погибли четыре человека, еще несколько получили травмы.

В ГАИ уточнили, что после одобрения со стороны прокуратуры будет дана оценка работе дорожных служб, обслуживающих этот участок автодороги.