Предложение вторичного жилья в Казани сократилось на 7,9%

Сентябрь 2025 года ознаменовался сохранением ценовой стабильности на рынке вторичного жилья Казани при одновременном сокращении объемов предложения. Согласно аналитическим данным сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная стоимость квадратного метра в столице Татарстана достигла 187 тысяч рублей, показав минимальный прирост всего 0,2% по сравнению с августовскими показателями.

Особенностью казанского рынка стало значительное сокращение числа доступных объектов – на 7,9% за месяц, что является одним из наиболее выраженных показателей среди российских городов-миллионников. Средняя стоимость квартиры в городе составила 8,9 миллиона рублей при медианной площади 49,1 квадратного метра.

В общероссийском контексте рынок вторичного жилья демонстрирует разнонаправленную динамику. Наибольший рост цен зафиксирован в Москве (+3,1%), Санкт-Петербурге (+1,2%), Самаре и Челябинске (+1,1% в каждом). При этом в 11 из 16 мегаполисов наблюдается ценовая стагнация с колебаниями в пределах одного процента.

Эксперты связывают текущие рыночные тенденции с началом цикла снижения ключевой ставки Банка России, запущенного в июне. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, «участники рынка сохраняют сдержанные ожидания, понимая, что регулятор будет действовать осторожно при дальнейшем изменении ставки». Такая денежно-кредитная политика, по мнению аналитиков, способствует постепенному восстановлению потребительского спроса после периода относительного затишья.