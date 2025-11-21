Предпринимателей Татарстана приглашают на семинар по налоговым изменениям 2026 года

1 декабря в казанском Доме предпринимателя пройдет первый семинар из цикла «Школа налоговой грамотности». Мероприятие организовано Фондом поддержки предпринимательства РТ и Торгово-промышленной палатой РТ при поддержке Министерства экономики республики.

Семинар «Налоги-2026: НДС для упрощенцев, изменения по ПСН и новые правила игры для малого бизнеса» поможет предпринимателям подготовиться к грядущим изменениям в налоговом законодательстве. На встрече обсудят переход на НДС для упрощенцев, отмену пониженных тарифов по страховым взносам, новые правила патентной системы и автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Спикерами выступят Сергей Карпухин — заместитель председателя ТПП РТ по экономическим вопросам, и Светлана Беляева — генеральный директор консалтинговой компании «БЛТ Партнерс» из Москвы. Также в мероприятии примут участие представители УФНС РФ по РТ.

Семинар состоится 11 декабря в 10:00 по адресу: Казань, ул. Петербургская, 28, зал «Алафузов». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда поддержки предпринимательства РТ. По всем вопросам можно обращаться по телефону Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.