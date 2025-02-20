Премия «Глаголица» выводит юные таланты в большую литературу

«Глаголица» – престижный и авторитетный конкурс юных талантов от 10 до 17 лет в области литературы, драматургии, журналистики и художественных переводов. За 11 лет премия, учредителем которой является Благотворительный фонд «Счастливые истории» (г. Казань), раскрыла таланты более 15000 детей со всего мира.

- Мы много лет шли к тому, чтобы наши победители могли иметь преференции при поступлении в вузы, и в этом году Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 августа 2024 г. №620 «Глаголица» вошла в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов на 2024/25 учебный год. Это значит, что победители премии «Глаголица» имеют возможность получить разнообразные формы поощрения и поддержки, в том числе и в виде дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения, – рассказала директор Благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». – Мы проводим премию в двенадцатый раз и у нас есть несколько нововведений. Учитывая многочисленные пожелания конкурсантов и членов жюри, впервые очный этап конкурса пройдет не зимой, как было прежде, а летом, с 26 по 31 августа в Казани. Всех ждет большая культурная программа, занятия в литературной смене, мастер-классы, где начинающие литераторы получат бесценный опыт работы со словом от членов жюри, известных писателей и журналистов. Учрежден спецприз «Неформат» – за нестандартный подход к теме. Впервые в рамках премии будет представлен поэтический спектакль по произведениям победителей предыдущих сезонов.

- Уникальный конкурс. Он независимый – и от чиновников, и от учреждений. Мне нравится сам процесс, когда определение победителей проходит очень демократично, на очном этапе в рамках литературной смены. Есть ребята, которые участвуют в конкурсе по несколько лет подряд. Очень интересно наблюдать за развитием их таланта. Приятно видеть, как через «Глаголицу» они выходят в большую литературу – у некоторых уже издаются книги, – поделился впечатлениями член жюри премии «Глаголица», писатель, поэт, Лауреат премий имени А.Алиша и Ф.Хусни, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Галимьян Гильманов.

- Конкурс показывает, что огромное количество детей много читают, учатся работать со словом. Это будущие наши писатели, независимые, креативные, в таком юном возрасте они рассуждают об очень важных проблемах нашего общества. Это продвинутое поколение, которое будет строить нашу процветающую Россию, – подчеркнула эксперт конкурса «Глаголица», главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. – Работа со словом, я считаю, самая главная работа на земле. И лучше всех со словом работают профессионалы – писатели и журналисты. В «Казанских ведомостях» много лет выходят рубрики «Читающий Татарстан» и «Даешь союз «бумаги» и «цифры». Мы знаем, что люди читать не перестали, просто чтение стало менее доступно. И причин тому несколько. Одна из главных – очень дорогие книги. Чтобы книги сделать доступными, необходимы современные библиотеки, сеть книжных магазинов с национальной книжной продукцией, киоски печати в шаговой доступности. Мы хотим, чтобы Россия вернула себе звание самой читающей страны мира.