Президент КХЛ прокомментировал ситуацию с финансированием «Ак Барса»

Спорт
10 августа 2025  09:19
Автор:
Эдгар Витковский

Президент КХЛ Алексей Морозов в беседе с «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с финансированием «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Он подчеркнул, что оба клуба прислали в лигу финансовые гарантии и готовятся к старту сезона 2025/26. Морозов отметил, что не владеет информацией о сокращении финансирования «Ак Барса» на 25% в сравнении с сезоном 2024/25: «Мы этой информацией не владеем, только из СМИ. Клуб прислал финансовые гарантии, этого достаточно для участия и борьбы за Кубок Гагарина».

Ранее СМИ сообщали, что «Салават Юлаев» сократит платёжку до уровня пола зарплат в КХЛ, а финансирование «Ак Барса» было урезано на четверть.

