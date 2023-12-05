Президент Российского книжного союза: Казань можно назвать культурной и книжной столицей

Конкурс был инициирован Российским книжным союзом при поддержке Минцифры России и Президентского фонда культурных инициатив и проводился в девятый раз. В его жюри вошли представители книжного, библиотечного и музейного сообществ, а также представители органов власти и общественных организаций. Каждый регион презентовал свои самые яркие проекты в области поддержки чтения и литературы, включая тематические конкурсы, фестивали, виртуальные выставки и книжные пространства.

Организаторы конкурса отмечают важность такой задачи, как формирование единого культурного пространства России. В сложившихся условиях трудно переоценить значимость продвижения наиболее успешных практик по созданию и развитию инфраструктуры чтения. Победители конкурса в разные годы формировали перспективные тенденции для будущего развития прочих российских регионов, становясь своего рода культурными маяками.

С начала существования конкурса Татарстан неизменно оставался в лидерах соревнования, трижды становясь призером. В этом году победу республике принес проект «Выездная библиотека», созданный Республиканской детской библиотекой имени Роберта Миннуллина в 2020 году, основываясь на принципе «Не стоит ждать, когда читатель придет в библиотеку, нужно сделать шаг навстречу». С января по август текущего года было проведено более 260 мероприятий, в которых приняли участие свыше 165 тысяч детей и подростков.

Благодаря этой победе, Татарстан получил возможность организовать фестиваль-форум и «Литературный флагман России» в 2024 году. Главным призом конкурса стала памятная статуэтка в в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги. В награждении принял участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

- Казань, действительно, можно назвать культурной и книжной столицей, как и весь Татарстан - одним из самых читающих регионов, - подчеркнул он. - Во многом это заслуга руководства республики, но и конечно, самих ее жителей. Давайте им скажем за это спасибо. Звание Литературного флагмана нашей страны России - заслуженная награда.