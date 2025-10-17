Продажи новостроек в Казани выросли на 23% за квартал

Рынок новостроек Казани демонстрирует уверенный рост в третьем квартале 2025 года. Согласно данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, число сделок с квартирами в новостройках увеличилось на 22,8% по сравнению со вторым кварталом и на 24,5% в годовом сопоставлении.

Всего в столице Татарстана было заключено около 2,3 тысячи договоров долевого участия общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. По темпам квартального роста Казань заняла десятое место среди российских городов-миллионников.

Национальный тренд показывает синхронное оживление рынка: across все 16 миллионников число сделок выросло на 21% к предыдущему кварталу. Лидерами роста стали Самара (+64,6%), Нижний Новгород (+53,8%) и Уфа (+49,6%).

Эксперты связывают позитивную динамику со снижением ключевой ставки Банка России и специальными предложениями застройщиков. "Рост числа сделок во всех миллионниках свидетельствует о начале восстановления рынка", — отмечает руководитель сервиса Пульс Продаж Новостроек Артем Советников.

Общая площадь проданных в новостройках квартир по всем миллионникам достигла 2,8 млн кв. м, что на 15% превышает показатели предыдущего квартала.