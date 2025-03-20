Проект казанского детского сада номинирован на премию «Золотой Трезини»

Проект детского сада в Казани, расположенного на территории Новой Портовой, стал номинантом VIII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Разработка Рубена Аракеляна, сооснователя архитектурного бюро WALL, представлена в категории «Лучший проект общественного здания или сооружения».

Концепция проекта представляет собой образ микродеревни, избегая ярких «детских» цветов и форм. Архитекторы WALL предложили создать замкнутую структуру с зеленым внутренним двором, деревянными домиками и галереей вместо ограждения. В отдельных зонах размещены групповые, спортивные и творческие пространства, а по периметру — административные, медицинские и технические помещения. Заказчиком выступает группа компаний «СМУ-88».

Члены жюри оценивают проекты по десятибалльной шкале, учитывая такие критерии, как художественная ценность, уместность включения в музейное собрание и уровень профессионального мастерства номинанта.

В совете премии «Золотой Трезини» состоят руководители Государственного Русского музея, Fondation Louis Vuitton, музея и фонда Соломона Гуггенхайма, а также представители ведущих музеев Европы и дипломатических корпусов различных стран.

Экспертами совета и жюри являются авторы известных архитектурных проектов, таких как здание Рейхстага в Берлине, мост «Миллениум» в Лондоне и Национальный музей шейха Зайда в Абу-Даби. Среди российских специалистов — Сергей Скуратов, Никита Явейн, а также главные архитекторы Москвы и Санкт-Петербурга — Сергей Кузнецов и Павел Соколов. В общей сложности, это более 200 экспертов из 35 стран.

Победителей премии «Золотой Трезини» объявят 21 ноября на торжественной церемонии в Государственном Эрмитаже. До 3 ноября 2025 года на официальном сайте проходит онлайн-голосование за специальный приз зрительских симпатий Premio del Pubblico.

Премия проводится при поддержке Государственного Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея истории Петербурга, Союза архитекторов России и других партнеров. «Золотая Трезини» — единственная в мире премия, проекты лауреатов которой получают статус музейных экспонатов. В профессиональном сообществе её называют архитектурным «Оскаром».

Напомним, что в минувшем году три общественных пространства Казани уже отмечали премией «Золотой Трезини», включая платиновый диплом за разработку на Булаке и золотой диплом за проект подсветки Миллениума.