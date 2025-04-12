Прокуратура Татарстана предупреждает: как защититься от мошенников

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Республика
12 апреля 2025  17:28

Ведомство напоминает о распространенных схемах обмана и дает четкие инструкции по безопасности.

 Как действуют преступники

Звонят/пишут, представляясь:
• Сотрудниками банков
• Правоохранителями
• Медицинскими работниками

Используют предлоги:

  •  "У вас проблемы со счетом"
  •  "Вы выиграли приз"
  •  "Требуется срочная оплата"

Правила защиты

  1. Никогда не сообщайте:

    • Пароли от банковских аккаунтов

    • Коды из SMS

    • Реквизиты карт

  2. При любом подозрительном контакте:

    • Немедленно прекратите разговор

    • Самостоятельно перезвоните в банк/органы по официальным номерам

  3. Проверяйте информацию через:

    • Официальные приложения банков

    • Личный визит в отделение

 

Пример: Только за последний месяц в Татарстане предотвращено 43 случая мошенничества благодаря бдительности граждан.

Важно: Мошенники постоянно совершенствуют методы — даже звонки с номеров, похожих на банковские, могут быть фальшивыми. Доверяйте только инициативам, которые исходят от вас лично через проверенные каналы.

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