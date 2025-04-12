Прокуратура Татарстана предупреждает: как защититься от мошенников

Ведомство напоминает о распространенных схемах обмана и дает четкие инструкции по безопасности.
Как действуют преступники
Звонят/пишут, представляясь:
• Сотрудниками банков
• Правоохранителями
• Медицинскими работниками
Используют предлоги:
- "У вас проблемы со счетом"
- "Вы выиграли приз"
- "Требуется срочная оплата"
Правила защиты
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Никогда не сообщайте:
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Пароли от банковских аккаунтов
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Коды из SMS
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Реквизиты карт
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При любом подозрительном контакте:
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Немедленно прекратите разговор
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Самостоятельно перезвоните в банк/органы по официальным номерам
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Проверяйте информацию через:
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Официальные приложения банков
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Личный визит в отделение
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Пример: Только за последний месяц в Татарстане предотвращено 43 случая мошенничества благодаря бдительности граждан.
Важно: Мошенники постоянно совершенствуют методы — даже звонки с номеров, похожих на банковские, могут быть фальшивыми. Доверяйте только инициативам, которые исходят от вас лично через проверенные каналы.