Прокуратура Татарстана предупреждает: как защититься от мошенников

Ведомство напоминает о распространенных схемах обмана и дает четкие инструкции по безопасности.

Как действуют преступники

Звонят/пишут, представляясь:

• Сотрудниками банков

• Правоохранителями

• Медицинскими работниками

Используют предлоги:

"У вас проблемы со счетом"

"Вы выиграли приз"

"Требуется срочная оплата"

Правила защиты

Никогда не сообщайте: Пароли от банковских аккаунтов

Коды из SMS

Реквизиты карт При любом подозрительном контакте: Немедленно прекратите разговор

Самостоятельно перезвоните в банк/органы по официальным номерам Проверяйте информацию через: Официальные приложения банков

Личный визит в отделение

Пример: Только за последний месяц в Татарстане предотвращено 43 случая мошенничества благодаря бдительности граждан.

Важно: Мошенники постоянно совершенствуют методы — даже звонки с номеров, похожих на банковские, могут быть фальшивыми. Доверяйте только инициативам, которые исходят от вас лично через проверенные каналы.