Пять игроков «Рубина» выступят за сборные своих стран

Пять игроков «Рубина» вызваны в сборные своих стран на октябрьский цикл матчей. Защитник Николай Лобов получил приглашение в молодёжную сборную России на контрольные матчи с Беларусью (10 и 13 октября). Капитан казанцев Игор Вуячич сыграет за сборную Черногории в матче квалификации с Фарерами (9 октября) и контрольном матче с Лихтенштейном (13 октября).

Полузащитник Велдин Ходжа отправился в сборную Косово на матчи квалификации ЧМ-2026 со Словенией (10 октября) и Швецией (13 октября). Полузащитник Угочукву Иву проведёт в составе сборной Армении матчи квалификации с Венгрией (11 октября) и Ирландией (14 октября). Форвард Мирлинд Даку поможет Албании в играх с Сербией (11 октября) и Иорданией (14 октября).