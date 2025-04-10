Рафаил МУРТАЗИН: Баллистик - профессия штучная

Незадолго до Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, в редакции «Казанских ведомостей» побывал гость из подмосковного Королева - начальник отдела баллистики ракетно-космической корпорации «Энергия», доктор технических наук Рафаил Муртазин. Именно команда Рафаила Фарвазовича прокладывает маршруты для космических кораблей.

Возвращение на историческую родину предков

Программа трехдневного пребывания Рафаила Муртазина в Казани была расписана буквально по минутам. Он принял участие в работе круглого стола в лицее №35 - образовательном центре «Галактика», встретился с президентом Академии наук Татарстана Рифкатом Миннихановым, и.о. ректора КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева Кириллом Охоткиным, депутатом Государственной Думы VI и VII созывов Маратом Бариевым. Также Рафаил Фарвазович побывал на родине Тукая, в Арском районе Татарстана, посетил космический «Парк зихангиров» в селе Новый Кинер, встретился со школьниками - участниками космической смены лагеря «Байтик» в Крутушке. И в таком плотном графике он нашел время заехать в гости в «Казанские ведомости».

Кто такой баллистик? Открывает ли новые возможности для космических исследований искусственный интеллект? Об этом и многом другом мы говорили с Рафаилом Фарвазовичем во время дружеского чаепития.

Представляем гостя

Рафаил Муртазин родился 19 августа 1956 года в городе Караганда Казахской ССР. В 1979 году окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Н.Э.Баумана, машиностроительный факультет по специальности «динамика полета и управления». С 1979 года работает в НПО «Энергия» (ныне РКК «Энергия») в отделе баллистики. Автор более 100 публикаций в отечественных и зарубежных журналах и 28 патентов на изобретения, включая различные быстрые схемы для стыковки российских транспортных кораблей c МКС.

Фото: © Фарит Муратов

«Чем дальше цель, тем сложнее расчеты»

- Рафаил Фарвазович, можно просто и доступно объяснить, в чем задача баллистики?

- Если объяснять совсем просто, все, что связано с бросанием чего-либо куда-либо, - это баллистика. Например, первобытный человек бросает камень в мамонта. Ему надо рассчитать, как, с какой силой, под каким углом бросить этот камень, чтобы он попал в мамонта. Если, допустим, брать выстрел из пушки, задача та же - попасть в цель. Значит, должен быть человек, который может рассчитать траекторию полета снаряда, чтобы он попал туда, куда надо. При космической баллистике дальность стрельбы увеличивается, и в этих случаях мы не можем не учитывать того, что Земля не плоская. Чем дальше цель, тем сложнее расчеты. Мы стреляем очень быстро. Есть такое понятие - «первая космическая скорость», это скорость 7,9 километра в секунду. Объект, летящий с такой скоростью, не упадет, а будет двигаться по круговой орбите. Хорошо, ракета вывела космический корабль на орбиту, но надо, чтобы он там, в безграничном космосе, встретился с МКС и пристыковался к станции… Составить маршрут полета космического корабля - это тоже задача баллистиков.

- Но потом надо вернуть космонавтов на Землю…

- Да, возникает закономерный вопрос: как спуститься? Причем попасть на Землю - это одно, но надо приземлиться в определенном месте: не в джунглях, не в горах, не на улице города… Для управляемого спуска КК «Союз-МС» выделяется район посадки - круг диаметром около 25 км, и в него нужно точно попасть из космоса. Здесь главное - не промахнуться. Иначе можно забор какой-нибудь сломать. Это в лучшем случае. И в баллистике спуска много интересных тонкостей.

«Впереди Луна, Марс. Но мы захотим полететь еще дальше»

- А что такое быстрая схема стыковки, которую вы разработали?

- Сближаться с орбитальной станцией, той же МКС, можно, постепенно догоняя ее с каждым витком. Но так до станции лететь 51 час, то есть более двух суток. А при быстрой схеме можно долететь за 3 часа. Сближение по быстрой схеме экономнее двухдневного полета. Меньше длительность полета - меньше требуется дефицитного топлива, и существенно сокращаются затраты на использование наземных телеметрических средств. Но есть еще одно большое преимущество. Космонавты быстрые полеты переносят намного легче. За такое короткое время они просто не успевают «долетать» до болезни невесомости. Болезнь невесомости сходна абстинентному синдрому, или - в просторечье - тяжелому похмелью, и в случае перехода в ручной режим сближения высок риск срыва стыковки.

- Куда направлены стремления баллистиков?

- Околоземной орбитой космос не ограничивается - впереди Луна, Марс, другие планеты. Эти задачи уже сложнее. Например, полет на Луну… Но, будем полагать, на полетах к Луне космическая экспансия не заканчивается. Рано или поздно мы захотим полететь еще дальше, и надо будет готовиться к полетам на более дальние космические расстояния. И, как вы понимаете, без космических баллистиков здесь не обойтись.

Искусственный интеллект не проложит космические маршруты

- Понятно, что при разработке маршрутов космических ракет необходимы сложные расчеты. Искусственный интеллект помогает в этом деле?

- А как и чем он может помочь? Можно загрузить его формулами и дать задание: «Рассчитай мне траекторию полета ракеты на Луну!» Но его же этому кто-то должен научить. А кто? Он переработает данные, которые я ему дал, он выполнит задачу, которую я перед ним поставил, но понять, осознать свои действия он не сможет. Эта тема очень интересная. Я технарь, но пришлось влезть в курс философии, чтобы попытаться разобраться в этом вопросе. И знаете, оказалось, что ближе всего к пониманию проблемы взаимоотношений человека с искусственным интеллектом подошел Иммануил Кант. Он сказал, что процесс познания состоит из нескольких этапов. Первый этап - сбор информации, с этим легко справится ИИ. Но вот второй этап - по Канту «божественный» - осмысление этой информации и получение нового знания. И как это осмысление происходит, никому неизвестно, и никакой искусственный интеллект не сможет это постичь.

- Есть ли дефицит специалистов-баллистиков в России?

- Я считаю, что баллистик - штучная профессия. После института 10 лет минимум надо работать под руководством мастера. Иначе так и останешься подмастерьем. Я 45 лет работаю баллистиком и знаю, о чем говорю. Почему, когда человек окончил мединститут, ему никто сразу не доверит проводить операции? Ты сначала окончи ординатуру у хорошего профессора, побудь несколько лет его ассистентом, а потом, если профессор даст добро, сможешь делать операции самостоятельно. Сейчас моя задача - воспитать хотя бы четырех высококлассных молодых специалистов. Я считаю, у меня творческий коллектив технарей, высококвалифицированных специалистов, и попасть к нам - это надо заслужить.

Смартфон ворует у человека главное - время

- Вы пообщались с ребятами из казанского лицея, со школьниками - участниками космической смены в лагере «Байтик». Какие впечатления от юного поколения?

- Дети любопытные, видно, что им интересно узнавать что-то новое. И это замечательно. Хорошо, что движение «Зихангиры» организует такие космические смены. Поддерживаю это движение. С детьми надо общаться. Надо отобрать у них эти смартфоны и общаться. Смартфон - это дьявол. Дьявол принимает разные обличия, и современный мобильный телефон - одно из них. Он ворует у человека главное - время. Европейцы, американцы уже стали приложением к своим телефонам, они - роботы. Ребята, не надо им уподобляться! Отложите телефоны в сторону! Лучше читайте. У нас есть такое богатство - великая литература! Я с внуком воюю по этому поводу. Когда на лето он приезжает в гости, даже на отдыхе не расстается со смартфоном ни на минуту. Это действительно вопрос вопросов.

У нас, к счастью, было здоровое детство - двор с хоккейной коробкой и футбольной площадкой. Мы гоняли мяч до тех пор, пока мамы не разгоняли нас по домам. Мы делали уроки, читали, иногда по ночам, с фонариком под одеялом. Читали много, в библиотеке записывались в очередь за интересными книжками. После поступления в Бауманское училище у меня был период, когда я стал читать меньше. Но на третьем курсе записался в библиотеку и читал запоем. А сейчас я могу себе позволить не читать, а перечитывать.

- Рафаил Фарвазович, как детям привить интерес к науке?

- Сегодня все хотят стать блогерами, а раньше хотели стать космонавтами. Я тоже мечтал полететь в космос. Но понимал: чтобы стать космонавтом, надо хорошо учиться, заниматься спортом, а для этого нужна внутренняя дисциплина, ответственность. В свое время проходил отбор в отряд космонавтов. Отбор туда строгий, я его не прошел, но жизнь моя связана с космосом. А сегодняшние дети хотят получить все и сразу, здесь и сейчас. Но чтобы чего-то достичь, надо приложить определенные усилия, по-другому не бывает.



Благодарим руководителя инициативной группы «Зихангиры» Халиля Гайнутдинова за помощь в организации интервью и за поддержку ученых в области исследования космоса.