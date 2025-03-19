Раис РТ и мэр Казани оценили ход строительства второй линии казанского метро

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили строительную площадку казанского метрополитена, где завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Академическая» и «100-летия ТАССР». Работы на этом участке продолжались в течение года.

Первый участок второй линии метро протяженностью 5,37 км включает четыре станции: «100-летия ТАССР» (ул. Юлиуса Фучика), «Академическая» (пересечение улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (пересечение улиц Фучика и Ломжинской) и «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и ул. Сахарова). Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Параллельно с проходкой тоннелей ведется строительство самих станций. Станции «100-летие ТАССР» и «Дубравная» станут пересадочными. В настоящее время вручную строится соединительная ветка длиной 400 метров, из которых уже готово 126 метров. Завершение работ на этом участке ожидается в 2026 году. В строительстве участвуют приглашенные шахтеры из Донецка.

Генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов также представил схему перспективного развития второго участка второй линии метро, который будет направлен в сторону Деревни Универсиады и Республиканской клинической больницы (РКБ). В настоящее время ведутся предпроектные работы, включая трассировку, сбор исходных данных и разведочное бурение.

Рустам Минниханов и Ильсур Метшин высоко оценили темпы строительства и подчеркнули важность проекта для развития транспортной инфраструктуры Казани. Вторая линия метро не только улучшит транспортную доступность в городе, но и снизит нагрузку на первую линию, сделав передвижение по городу более комфортным для жителей и гостей столицы Татарстана.

Эксперты отмечают, что развитие метрополитена является ключевым элементом стратегии устойчивого городского развития, способствуя снижению загруженности дорог и улучшению экологической ситуации в городе.