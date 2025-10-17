Раис РТ: За 5 лет более 12 тыс. семей в РТ улучшили жилищные условия по программе социальной ипотеки

За последние пять лет программа социальной ипотеки в Татарстане позволила улучшить жилищные условия более 12 тысячам семей. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Государственному Совету РТ.

«В рамках республиканской социальной ипотеки получили ключи от квартир свыше 12 тысяч семей — врачей, педагогов, работников предприятий и других бюджетных отраслей», — отметил глава региона.

За 30 лет деятельности Госжилфонда в Татарстане было построено более 11 миллионов квадратных метров жилья, что позволило решить жилищные вопросы 187 тысячам семей. Из них 48,5 тысячи семей переехали в новые квартиры из ветхого и аварийного жилья, а более 138 тысяч семей воспользовались программой социальной ипотеки.

Только с начала 2025 года в республике введено в эксплуатацию 16 соципотечных домов общей площадью 125,3 тысячи квадратных метров. Квартиры в чистовой отделке получили 2578 семей, что составляет 77,5% от годового плана.