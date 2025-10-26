Раис Татарстана наградил отличившихся бойцов СВО

Республика
26 октября 2025  17:45
Автор:
Владислав Косолапкин

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил о награждении военнослужащих из Татарстана, проявивших себя в зоне специальной военной операции. Соответствующее видео он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Max.

В своем обращении глава республики отметил, что делегация из Татарстана продолжает работу в зоне СВО. В ходе очередной встречи с военнослужащими были вручены государственные награды Республики Татарстан отличившимся бойцам.

«Слава героям, сыновьям Татарстана!» — написал Раис РТ на татарском языке, сопровождая публикацию.

Видеоматериалы показывают церемонию награждения и моменты общения с военнослужащими.


