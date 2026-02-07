Раис Татарстана поздравил жителей с Днем Государственного герба

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил жителей региона с Днём Государственного герба. Соответствующее обращение он опубликовал в своём Telegram-канале, сопроводив его динамичным видеороликом, на котором изображён крылатый барс на фоне Казанского Кремля.

В своём обращении Минниханов напомнил, что официальный символ республики был учреждён 34 года назад. За эти годы, как отметил Раис, герб стал узнаваемым и объединяющим символом, которым гордится весь многонациональный Татарстан.

«Крылатый барс известен во всех уголках нашей республики и за ее пределами. С Днем Государственного герба Республики Татарстан, друзья!» – подытожил руководитель региона.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/rustamminnikhanov