Раис Татарстана выступит с ежегодным посланием к Госсовету республики

Сегодня, 17 октября, Раис Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Государственному Совету республики. Выступление главы региона состоится в рамках 14-го заседания парламента VII созыва.

Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Начало заседания запланировано на 10:00 утра. Для жителей республики будет организована прямая трансляция выступления по телевидению и радио.

В зале соберутся 670 приглашенных, включая руководителей всех ветвей власти Татарстана, представителей федеральных органов власти, промышленных предприятий, сфер образования, здравоохранения, науки, культуры, малого и среднего бизнеса, политических партий и общественных объединений.