Равиль Кузюров: Лесовод - это исследователь, защитник и доктор леса

Выращивать лес - это целая наука, и без современных технологий сейчас не обойтись. Но надо еще сохранить то, что имеем. Чем запомнилось татарстанским лесоводам нынешнее жаркое и засушливое лето? Как удалось справиться с нашествием на леса непарного шелкопряда? И кто такие современные лесоводы? Об этом мы попросили рассказать министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова.

Лето 2023 года - испытание на прочность

- Равиль Афраимович, лето позади, можно вздохнуть спокойней, снизились риски возникновения пожара в лесу. Чем запомнился пожароопасный период?

- В 2023 году пожароопасный сезон в лесах прошел достаточно сложно, казалось, погода испытывала нас на прочность. Была ранняя весна, на смену ей пришло экстремально жаркое лето, в отдельные дни воздух прогревался до 35 - 37 градусов, дождей почти не было. Из-за жаркой и засушливой погоды шесть раз вводились ограничения на посещение лесов. Был усилен космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки. Безусловно, проводился весь положенный комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов, велась большая разъяснительная работа среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.

В октябре температура воздуха значительно снизилась, идут дожди, поэтому было принято решение закрыть пожароопасный сезон в лесах 13 октября. Но патрулирование лесного фонда и космический мониторинг продолжаются.

Как боролись с нашествием шелкопряда

- В этом году леса Татарстана подверглись мощному нашествию гусениц, которые подчистую съедали листву. Как шла борьба с этим опасным вредителем, можно ли предпринять какие-то меры, чтобы предотвратить подобное нашествие в будущем?

- Да, в этом году в лесах республики активизировался непарный шелкопряд. Хочу подчеркнуть, что при поедании листьев его гусеницами деревья повторно распускают листья в том же году. По данным ученых, деревья заметно слабеют только в том случае, если шелкопряд объедает их листья три года подряд.

В этом году в мае - июне на территориях многих районов Татарстана были проведены мероприятия по ликвидации очагов вредителей леса на общей площади 53 тысячи гектаров. Лесные насаждения обрабатывались наземным способом при помощи биологического препарата.

- А этот препарат не опасен для обитателей леса и человека?

- Данный препарат относится к третьему, четвертому классам опасности, то есть он малоопасен как для человека, так и для пчел, животных, птиц.

В настоящее время специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Республики Татарстан» завершают работы по учету численности непарного шелкопряда по отложенным яйцекладкам. Это необходимо, чтобы понимать масштабы работы по ликвидации очагов вредителя леса в следующем году. Также сейчас специалисты лесной отрасли проводят мероприятия по нефтеванию яйцекладок непарного шелкопряда.

- Что такое нефтевание?

- Это такой метод борьбы с вредителем, когда на ствол дерева, пораженного гусеницей, кистью наносится отработанное машинное масло или керосин. Это позволяет снизить популяцию непарного шелкопряда. Хочу добавить, если зима 2023/2024 года будет холодной, то яйцекладки вредителей леса замерзнут и погибнут. Поэтому весной, перед обработкой лесных насаждений, обязательно проводится контрольный учет численности яйцекладок. Если обследование показывает, что обработка деревьев необходима, она будет проведена.

Вырастить лес - целая наука

- Равиль Афраимович, еще одна важная тема - подготовка качественного посадочного материала для будущих лесов Татарстана...

- В год в нашей республике выращивается не менее 33 миллионов штук сеянцев. Такой объем нам необходим для лесовосстановления в лесном фонде, закладки защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения и организации природоохранных акций. В среднем в Татарстане ежегодно высаживаются новые лесные культуры на площади 5 тысяч гектаров.

В том числе 12 миллионов штук сеянцев выращиваются в Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ. Этот центр - один из крупнейших автоматизированных питомников, где производится посадочный материал с закрытой корневой системой. Комплекс занимает площадь 11,3 гектара, на которых расположены четыре теплицы, 13 полей доращивания, корпус охлаждения и хранения сеянцев, два склада и другие объекты.

- Для выращивания леса используются новые технологии?

- Центр оснащен современным оборудованием. Что касается новых технологий, на базе ГБУ РТ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» есть лаборатория микроклонального вегетативного размножения. Там ведутся работы по обследованию лесов Татарстана и отбору плюсовых деревьев и насаждений. Плюсовые деревья - это деревья, которые значительно превосходят окружающие деревья по одному или нескольким важным признакам. Такие ценные экземпляры становятся базой для создания коллекции in vitro клонов, которые после будут высажены на территории лесного фонда. Это делается для улучшения породного состава и повышения продуктивности лесных насаждений республики.

Ноутбук, смартфон - главные орудия труда лесовода

- В Татарстане активно развиваются школьные лесничества. Сколько их в республике?

- Школьные лесничества - эффективная и очень популярная форма экологического образования, профориентации и самоопределения подрастающего поколения. Для сравнения: в 2018 году в Татарстане было 50 школьных лесничеств, а сейчас 160. Эти лесничества объединяют более 2 тысяч школьников. Средний возраст юных лесоводов - 14 лет. У каждого школьного лесничества есть руководитель-педагог и куратор от подведомственного учреждения Министерства лесного хозяйства РТ. Они проводят теоретические и практические занятия.

- Ребята занимаются реальной деятельностью по изучению и сохранению лесов?

- Они собирают семена, выращивают саженцы в питомниках, высаживают их в городах и селах республики, очищают лес от мусора, развешивают скворечники и кормушки для птиц, участвуют в различных районных, республиканских и всероссийских конкурсах, занимаются экологическим просвещением населения.

Несомненный лидер в этом направлении - Сабинский район, где есть школьные лесничества в каждом общеобразовательном учреждении. Всего в районе функционируют 26 объединений, 20 из них были созданы в этом году.

Мы занимаемся разработкой современных образовательных программ, поиском новых типов и форматов мероприятий для детей и молодежи. Наша задача - удержать их интерес к природе, лесу, создать условия, чтобы они узнали все тонкости профессии лесовода, и возможно, она станет делом их жизни.

- Интересно, современный лесовод - какой он?

- Современный лесовод не блуждает по лесу с рюкзаком за плечами и компасом. Это специалист, оснащенный ноутбуком, планшетом или смартфоном, подключенными к интернету, с оцифрованной картой лесничества, данными о составе лесных насаждений, запасе древесины и другой необходимой ему информацией. Кроме этого, у него есть навигатор, фотоаппарат для фиксации фактов правонарушений в лесу. Лесовод активно применяет в своей работе различные информационные системы, квадрокоптеры и фотоловушки. Это настоящий исследователь, защитник и доктор леса, который знает и любит лес.

Кстати

Благодаря поддержке правительства Российской Федерации и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова министерство лесного хозяйства своевременно обновляет парк техники, оборудование. Это делается также в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» и государственной программы «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан».