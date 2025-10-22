Речной транспорт Казани перевез более 350 тысяч пассажиров в 2025 году

В этом году речной транспорт Казани установил новый рекорд по перевозке пассажиров — услугами речных судов воспользовались более 350 тысяч человек. Этот показатель превысил результат прошлого года, когда было перевезено 344 тысячи пассажиров.

Генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин, представляя новый метеор «Герман Серебренников», рассказал: «В этом году пассажиропоток на социальных маршрутах несколько понизился, но за счет увеличения коммерческих маршрутов вырос в целом. Доходность компании увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом».

Напомним, что в 2023 году около 60% всех перевезенных пассажиров приходилось на социальные маршруты, которые пользуются особой популярностью у горожан.

Пассажирская навигация в столице Татарстана завершится 16 ноября. «По коммерческим маршрутам она завершается раньше, а по социальным мы свои обязательства выполняем», — подчеркнул Лизалин.

Гендиректор также прокомментировал возможное изменение цен на билеты в следующем году: «Изменятся ли они кратно — не готов ответить. Но знаю, что сильно они не вырастут в отношении социальных перевозок». Это означает, что социальные маршруты, наиболее востребованные среди пассажиров, сохранят свою доступность.

Новый метеор «Герман Серебренников» уже начал работу на казанских водных маршрутах и должен внести дополнительный вклад в развитие речного транспорта города.