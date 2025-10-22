Речной транспорт Казани перевез более 350 тысяч пассажиров в 2025 году

news_top_970_100
Республика
22 октября 2025  19:53
Автор:
Владислав Косолапкин

В этом году речной транспорт Казани установил новый рекорд по перевозке пассажиров — услугами речных судов воспользовались более 350 тысяч человек. Этот показатель превысил результат прошлого года, когда было перевезено 344 тысячи пассажиров.

Генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин, представляя новый метеор «Герман Серебренников», рассказал: «В этом году пассажиропоток на социальных маршрутах несколько понизился, но за счет увеличения коммерческих маршрутов вырос в целом. Доходность компании увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом».

Напомним, что в 2023 году около 60% всех перевезенных пассажиров приходилось на социальные маршруты, которые пользуются особой популярностью у горожан.

Пассажирская навигация в столице Татарстана завершится 16 ноября. «По коммерческим маршрутам она завершается раньше, а по социальным мы свои обязательства выполняем», — подчеркнул Лизалин.

Гендиректор также прокомментировал возможное изменение цен на билеты в следующем году: «Изменятся ли они кратно — не готов ответить. Но знаю, что сильно они не вырастут в отношении социальных перевозок». Это означает, что социальные маршруты, наиболее востребованные среди пассажиров, сохранят свою доступность.

Новый метеор «Герман Серебренников» уже начал работу на казанских водных маршрутах и должен внести дополнительный вклад в развитие речного транспорта города.

news_right_column_240_400
Новости
С 1 января 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей
Речной транспорт Казани перевез более 350 тысяч пассажиров в 2025 году
В Татарстане пройдет конференция по защите молодежи от вейпинга и зависимостей
В Казани прошел всероссийский семинар руководителей подразделений безопасности МВД
В Казани открылись международные Пастернаковские чтения
Почему мы боимся летать, а не ездить на машине?
Почему мы боимся летать, а не ездить на машине?
В Казани участились случаи отравления угарным газом из-за опасного обогрева квартир
УМВД Казани опровергло информацию о похищении девушки в ЖК «Родина»