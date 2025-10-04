Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 91%

news_top_970_100
Город
4 октября 2025  12:19

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил о завершении рекультивации иловых полей в Казани в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». На данный момент готовность объекта составляет 91%.

На совещании в Доме правительства РТ также были представлены текущие результаты по другим направлениям строительства социальной инфраструктуры:

  •     В сфере молодежной политики из 11 объектов в работе остается один центр в Арском районе (53% готовности)
  •     Строительство 8 детских оздоровительных лагерей выполнено на 62%, один объект в Балтасинском районе уже сдан
  •     Министерство спорта ведет работы на 23 объектах, включая Центр развития футбола (48% готовности)
  •     По четырем объектам культуры работы выполнены на 54%
news_right_column_240_400
Новости
О специальной социальной выплате медикам Татарстана
В Набережных Челнах раскрыто убийство, совершенное на почве старой обиды
Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 91%
569 видов флоры и фауны находятся под охраной в Татарстане
Что можно оплатить социальным сертификатом в дополнительном образовании?
Чемпионат России по длинным нардам с призовым фондом 4,5 млн рублей пройдет в Казани
Казань готовится к проведению XX Российского венчурного форума в 2026 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября 2025 года