Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 91%

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил о завершении рекультивации иловых полей в Казани в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». На данный момент готовность объекта составляет 91%.
На совещании в Доме правительства РТ также были представлены текущие результаты по другим направлениям строительства социальной инфраструктуры:
- В сфере молодежной политики из 11 объектов в работе остается один центр в Арском районе (53% готовности)
- Строительство 8 детских оздоровительных лагерей выполнено на 62%, один объект в Балтасинском районе уже сдан
- Министерство спорта ведет работы на 23 объектах, включая Центр развития футбола (48% готовности)
- По четырем объектам культуры работы выполнены на 54%