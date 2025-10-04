Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 91%

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил о завершении рекультивации иловых полей в Казани в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». На данный момент готовность объекта составляет 91%.

На совещании в Доме правительства РТ также были представлены текущие результаты по другим направлениям строительства социальной инфраструктуры: