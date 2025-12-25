Республика укрепляет статус инвестиционного лидера

В 22-м заседании Клуба инвесторов Татарстана приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, а также члены правительства, руководители крупных предприятий, бизнесмены, представители дипломатического корпуса Китая, Индии, Турции и других государств.

Минниханов выразил благодарность тем инвесторам, чьи проекты уже работают в Татарстане.

Глава республики в своей речи привел цифры, характеризующие инвестиционную политику нашего региона. Так, Татарстан стабильно удерживает второе место в общероссийском рейтинге состояния инвестиционного климата. По объему инвестиций в основной капитал республика лидирует в ПФО и занимает шестое место в стране. По предварительным итогам 2025 года этот показатель должен превысить 1,6 трлн рублей, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году. Особенно значим вклад частного капитала - его объем оценивается в 1,3 трлн рублей.

Внешнеэкономический вектор развития остается одним из приоритетных. Республика является лидером по внешней торговле в ПФО с долей 28%. За девять месяцев 2025 года внешнеторговый оборот достиг 10,4 млрд долларов.

«Сегодня стоит задача дальнейшего наращивания объемов работы с зарубежными партнерами по перспективным направлениям. Это Китай, Индия, страны ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, исламские государства и Латинская Америка», - подчеркнул Минниханов. Активная работа уже дает результаты: в Казани успешно прошли такие крупные мероприятия, как KazanForum 2025, форум «РОСТКИ: Россия - Китай» и новый бизнес-форум «TIME: Россия - Индия», а в ноябре открылось Генеральное консульство Индии.

В рамках деловой программы заседания эксперты и инвесторы выступили с докладами, поделились успешным опытом реализации проектов в регионе и обсудили новые возможности для развития экономического потенциала. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина констатировала, что последовательная политика поддержки делает республику надежным и предсказуемым партнером для бизнеса.

Заседание Клуба инвесторов запомнилось не только серьезными экономическими дискуссиями, но и трогательным событием. Во время мероприятия исполнилась мечта 12-летнего казанского школьника Данияра Насрутдинова, победителя интеллектуального шоу «Умнее всех». Он загадал сыграть в интеллектуальную игру вместе с Раисом Татарстана. И его мечта сбылась - мальчик сидел за одним столом с Миннихановым, Минуллиной и другими гостями, которые стали членами команды «Рубль» в игре «Слабое звено». Игру провела лично прилетевшая для этого в Казань телеведущая Мария Киселева. Правила были такими же, как в телешоу, только вместо индивидуального зачета был командный. Увы, команда «Рубль», несмотря на все усилия мальчика и Раиса, заняла только второе место.

Диплом «Казанским ведомостям» как лучшему СМИ по освещению

инвестиционной сферы в РТ вручили главному редактору Венере Якуповой Талия Минуллина и руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев Фото: пресс-служба АНО «Дирекция международных программ»

Завершилось заседание церемонией награждения лучших среди муниципальных районов, СМИ и инвесторов. Среди награжденных была и редакция газеты «Казанские ведомости». Спецприз «За верность традициям» вручили ее главному редактору Венере Якуповой.