«Родина в сердце Героя»: лица нашей эпохи, нашей истории

Здесь представлены портреты участников специальной военной операции и скульптурные композиции, созданные молодыми художниками из разных городов России. Не случайно выставка открылась накануне 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На открытие выставки были приглашены курсанты танкового, суворовского училищ, кадетской школы – ребята, которые решили посвятить себя защите Родины.

- Наш проект молодой, выставка побывала всего в нескольких регионах России. Казань - наш первый большой город. И в каждом регионе в экспозиции появляются новые портреты героев – настоящих героев нашего времени. Это лица эпохи, лица нашей истории, которые не понаслышке знают ужасы войны, знают, что значит терять товарищей… Мне особенно радостно заметить, что в преддверии открытия выставки в Казани были созданы портреты двух казанцев – героев СВО – бойца с позывным «Рим» и бойца с позывным «Миник». Эти работы можно увидеть в экспозиции. Выставка становится огромной панорамой общего героизма российского народа. И напоминанием о том, что в каждом уголке нашей Родины есть люди, которые борются за справедливость, за правду и за светлое будущее, - рассказала заместитель директора Товарищества художников «Родина в сердце Героя», член Союза художников России, представитель Международной академии современного искусства, автор нескольких работ, представленных на выставке, Мария Барановская.

- Эта выставка особая. Во-первых, ее преподнесли нам молодые художники. Во-вторых, молодые художники видят в глазах каждого героя действительно самое важное. Авторы отражают каждого героя по-своему, и это каждый портрет героя нарисован, написан не просто карандашом или кистью, а сердцем и душой, - поделилась впечатлениями Член Регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия», депутат Государственной Думы федерального собрания Российской Федерации Татьяна Ларионова

- Выставка «Родина в сердце героя» говорит о том, что у нас сохранилась преемственность между поколениями по отношению к своей родине, к своей отчизне, к защите своей страны. Очень часто можно услышать, что молодежь сегодня не та, что молодые ребята недостаточно патриотичны. Но жизнь показывают, что когда стране необходимо, молодое поколение, не колеблясь, встало на ее защиту. Более трех лет продолжается специальная военная операция. Ни у кого нет сомнений, что Россия победит! – подчеркнул Член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, член Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Марат Бариев.

Инициатор, идеолог проекта «Родина в сердце Героя» - действующий боец СВО (позывной «Скиф»), представитель благотворительного фонда «Сосна», директор Товарищества художников «Родина в сердце Героя» рассказал, что проект был задуман в 2022 году. Молодые талантливые художники всей душой откликнулись на предложение запечатлеть на полотна образы реальных участников специальной военной операции. Скиф всех этих героев знает лично – кто-то из них сейчас воюет, кто-то ранен, а кого-то уже нет… И эта экспозиция – память о них.

- Когда нам поступило предложение провести в Национальной библиотеке РТ выставку «Родина в сердце Героя», мы немедленно отозвалась на это предложение. Объяснение этому очень простое. Многие из нас - это как раз то самое поколение, рожденное после войны. Мой папа был участником Великой Отечественной войны, и он нам никогда не рассказывал, что такое война. Он говорил: «Вам это знать не нужно». Это потом, когда он уже ушел из жизни, мы узнали, где он воевал, узнали детали, подробности. Наши родители защищали эту землю, чтобы мы жили и не знали, что такое война. И ребята, которые воюют сегодня в зоне СВО, они воюют тоже за это – чтобы мы не знали, что такое война, - рассказала директор национальной библиотеки Мадина Тимерзянова.

В Национальной библиотеке РТ выставка «Родина в сердце Героя» будет работать до 11 мая включительно. Вход – свободный. Далее выставку увидят в Москве, Курске, Уфе.