Росгвардия представила цифровой сервис для оценки уязвимости объектов от террористических угроз

В России запущен специализированный онлайн-инструмент для обеспечения антитеррористической безопасности. Новый сервис «Антитеррористическая защищенность», разработанный Главным управлением вневедомственной охраны Росгвардии, стал общедоступным на официальных интернет-порталах региональных подразделений ведомства.

Цифровая платформа предназначена для руководителей и ответственных сотрудников объектов с массовым пребыванием людей, а также стратегически важных инфраструктурных комплексов. Ключевым функционалом сервиса стала упрощенная процедура подачи заявок на категорирование и обследование объектов с возможностью заполнения электронной формы с любого устройства.

Как отметил заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Вадим Мазуренко, внедрение цифрового сервиса знаменует важный этап в трансформации взаимодействия между ведомством и субъектами безопасности, способствуя повышению общей антитеррористической устойчивости объектов по всей стране.

В рамках предоставляемой услуги специалисты Росгвардии осуществляют комплексную диагностику объекта, анализируя состояние периметра, организацию пропускного режима и работоспособность систем видеонаблюдения. По результатам проверки формируется паспорт безопасности с присвоением категории защищенности и перечнем рекомендаций по устранению выявленных недостатков.

Новый сервис продолжает курс Росгвардии на цифровизацию услуг. Ранее ведомство успешно внедрило интерактивную платформу для подачи заявлений о приеме на службу, что привело к значительному росту количества обращений от потенциальных кандидатов. Также функционируют системы онлайн-оформления заявок на охрану объектов недвижимости и транспортных средств.