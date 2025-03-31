Рособрнадзор и депутаты предлагают новые льготы для победителей олимпиад

Рособрнадзор выразил готовность обсудить возможность учета результатов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) не только при поступлении в вузы, но и во время государственной итоговой аттестации (ГИА). Одновременно с этим депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» внесли законопроект, предлагающий освободить победителей и призеров ВсОШ от сдачи ЕГЭ и ОГЭ, пишет РИА Новости.

Что предлагают депутаты?

Полное освобождение от ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) для победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ .

Сейчас такие школьники освобождаются только от экзамена по профильному предмету олимпиады , но должны сдавать остальные.

По мнению авторов инициативы, победа во Всероссийской олимпиаде подтверждает высокий уровень знаний, и дополнительная проверка через ЕГЭ излишня.

Позиция Рособрнадзора

Ведомство не возражает против обсуждения новых механизмов учета олимпиадных результатов, но конкретные решения пока не приняты.

Мнение сторонников реформы

Лидер фракции Сергей Миронов заявил, что победа в олимпиаде говорит о глубоких знаниях, аналитическом мышлении и высокой мотивации школьников. По его словам, освобождение от ГИА позволит талантливым ученикам сосредоточиться на углубленном изучении предметов и развитии своих способностей.

Что дальше?

Законопроект будет рассмотрен в Госдуме, а Рособрнадзор продолжит работу над возможными моделями интеграции олимпиадных достижений в систему аттестации. Если инициатива будет принята, это существенно упростит путь в вузы для одаренных школьников.